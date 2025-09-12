Η Σουσίλα Κάρκι, πρώην πρόεδρος του Αρείου Πάγου και πολέμια της διαφθοράς, ορίστηκε σήμερα (12/9) μεταβατική πρωθυπουργός του Νεπάλ, μετά τη δραματική πτώση της κυβέρνησης.

Οι φοιτητές, των οποίων οι μαζικές πορείες τη Δευτέρα πυροδότησαν μια ασυνήθιστη αλληλουχία γεγονότων, ήταν αυτοί που επέλεξαν την Κάρκι, στον διορισμό της οποίας προέβη ο σύμβουλος του προέδρου Σουνίλ Μπαχάντουρ Θάπα.

Υπενθυμίζουμε ότι οι διαδηλώσεις κατά της κυβερνητικής διαφθοράς και της απαγόρευσης των κοινωνικών μέσων ενημέρωσης έγιναν αιματηρές όταν οι δυνάμεις ασφαλείας άνοιξαν πυρ εναντίον των φοιτητών, που αυτοαποκαλούνταν «Γενιά Ζ».

Ο πρωθυπουργός παραιτήθηκε αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τους θανάτους, ωστόσο η χώρα λεηλατήθηκε, με χιλιάδες κτήρια να καίγονται. Σύμφωνα με την Αστυνομία του Νεπάλ πάνω από 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις ταραχές.

Ο σύμβουλος του προέδρου, Θάπα, δήλωσε ότι η ορκωμοσία της Κάρκι και η διάλυση του Κοινοβουλίου θα πραγματοποιηθούν ταυτόχρονα σήμερα το βράδυ. Η ορκωμοσία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στο προεδρικό γραφείο, το οποίο επίσης ζημιές από εμπρηστικές επιθέσεις. Η στρατιωτική παρουσία είναι έντονη με πολλαπλά οδοφράγματα, στρατιώτες και θωρακισμένα οχήματα σε ετοιμότητα.

Η Κάρκι θα σχηματίσει κυβέρνηση τις επόμενες μέρες και θα προκηρύξει εκλογές «πιθανότατα μετά από έξι, επτά, οκτώ μήνες». Καθώς οι εικασίες για τον πιθανό ρόλο της ενισχύονταν, η Κάρκι είπε σε ένα ινδικό ειδησεογραφικό κανάλι αυτήν την εβδομάδα ότι θα αποδεχόταν τη θέση επειδή «αυτά τα νέα αγόρια και κορίτσια μου ζήτησαν, με παρακάλεσαν».

Η 73χρονη φημίζεται για τη μάχη της κατά της διαφθοράς, έχει αγωνιστεί για τα δικαιώματα των φύλων και έχει γίνει πηγή έμπνευσης για νέους δικηγόρους και δικαστές.