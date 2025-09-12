Με επ’ αόριστον αποκλεισμό για ανάρμοστη συμπεριφορά τιμωρήθηκε ο κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ στο μήκος, Μάικ Πάουελ, που πλέον εργάζεται ως προπονητής.

Ο Πάουελ, δύο φορές Ολυμπιονίκης με αργυρό μετάλλιο, ο οποίος εντάχθηκε στο προπονητικό επιτελείο του τμήματος στίβου του Πανεπιστημίου Azusa Pacific το 2022, κατέγραψε το παγκόσμιο ρεκόρ ανδρών στο μήκος με 8,95 μέτρα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο το 1991, ένα ρεκόρ που έκτοτε δεν έχει καταρριδθεί.

Η η Μονάδα Ακεραιότητας Αθλητισμού (AIU/Athletics Integrity Unit) δήλωσε ότι ο 61χρονος Αμερικανός αποκλείεται από όλες τις δραστηριότητες που τελούν υπό την αιγίδα της World Athletics, συμπεριλαμβανομένης της διαπίστευσής του στα Παγκόσμια Πρωταθλήματα, καθώς και από αγώνες ή εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή εγκρίνονται από τη World Athletics, τις Περιφερειακές Ενώσεις της ή τις Ομοσπονδίες-μέλη.

Ο Πάουελ απαγορεύεται επίσης να παραβρίσκεται σε χώρους φιλοξενίας ή σε χώρους με ιδιωτική πρόσβαση που συνδέονται με τα Παγκόσμια Πρωταθλήματα Στίβου, είτε είναι προσκεκλημένος είτε όχι. Η AIU ανέφερε ότι η τιμωρία μπορεί να τροποποιηθεί κατόπιν αίτησης ή έφεσης.