Αίθριος προβλέπεται ο καιρός το Σάββατο, καθώς από το πρωί στις περισσότερες περιοχές θα επικρατήσει λιακάδα, με λίγες συννεφιές το μεσημέρι στα ηπειρωτικά ορεινά.

Εξαίρεση θα αποτελέσουν τμήματα στη Θεσσαλία, στη βόρεια Εύβοια και στη Μακεδονία, όπου από τις προμεσημβρινές ώρες θα σημειώνονται τοπικές βροχές και στα αντίστοιχα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα σταδιακά θα σταματήσουν , ενώ στη νησιωτική χώρα… και στα Επτάνησα και στα νησιά του Αιγαίου, ο ήλιος θα κυριαρχήσει από το πρωί και για το υπόλοιπο της ημέρας.

Η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί, καθώς η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα κυμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 30 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και 33-34 στα δυτικά και νότια. Ενώ στη νησιωτική χώρα, οι μέγιστες θερμοκρασίες το μεσημέρι θα πλησιάσουν τους 30, και στη νότια Κρήτη και στη Ρόδο τους 33 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι δυτικοί και βόρειοι 2-3 μποφόρ, και στο Αιγαίο βοριάδες εντάσεως 4-6 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπεται λιακάδα και γενικά αίθριος καιρός στο λεκανοπέδιο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23-33 βαθμούς Κελσίου και οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ, στα ανατολικά θαλάσσια τμήματα έως και 6 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη ασθενείς τοπικές βροχές θα εκδηλώνονται από τις προμεσημβρινές ώρες , με βελτίωση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21-29 βαθμούς, με νότιους ανέμους στο Θερμαϊκό 2-4 μποφόρ.

Πρόγνωση για την Κυριακή 14-09-2025

Αρχικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, όμως γρήγορα στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και βαθμιαία από το μεσημέρι στην υπόλοιπη δυτική Ελλάδα, τη δυτική και κεντρική Μακεδονία και πιθανώς τη Θεσσαλία, οι νεφώσεις θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και βαθμιαία μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά και τη Μακεδονία δυτικοί έως 4 μποφόρ και στην υπόλοιπη χώρα βόρειοι 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώση μικρή πτώση.

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 15-09-2025

Στην ηπειρωτική χώρα, την Εύβοια και τις Σποράδες αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από τις προμεσημβρινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μετά το απόγευμα σταδιακά θα σταματήσουν. Στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί, στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση στα ηπειρωτικά.

Πρόγνωση για την Τρίτη 16-09-2025

Σχεδον αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα με λίγες νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.