Ο καιρός την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, την ημέρα του αγιασμού για τα σχολεία της χώρας, αναμένεται να είναι καλό στις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας.

Αραιές και τοπικές νεφώσεις, πρόκειται να εκδηλωθούν στα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας, την Εύβοια, τις Σποράδες και το βορειοανατολικό Αιγαίο.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Mega, Γιάννη Καλλιάνο, υπάρχει πιθανότητα οι αυξημένες νεφώσεις που κατά διαστήματα θα πυκνώνουν να δώσουν τοπικές βροχές σε περιοχές της δυτικής Μακεδονίας, της Ηπείρου και ίσως των βορείων Επτανήσων.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι με αραιές νεφώσεις και με διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία στους 21 – 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης αναμένεται να εκδηλωθούν λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία από 20 – 31 βαθμούς Κελσίου.

Πώς θα κινηθεί ο καιρός;

Την Παρασκευή στο ηπειρωτικό κομμάτι της χώρας αλλά και την Μακεδονία και την Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη Ελλάδα ο καιρός θα είναι καλός.

Το Σάββατο ενδεχομένως να υπάρξουν τοπικές βροχές στα κεντροβόρεια τμήματα.