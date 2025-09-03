Μία ζώνη καταιγίδων αναμένεται να πλήξει τις επόμενες ώρες τη χώρα μας, σύμφωνα με την πρόβλεψη του Κλέαρχου Μαρουσάκη.

Οι βροχές θα συνυπάρξουν σήμερα με αρκετή ζέστη, ενώ από αύριο Πέμπτη 4/9 αναμένεται να πέσει σταδιακά η θερμοκρασία και να προσεγγίσει πιο συμβατές με την εποχή τιμές.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σήμερα για έντονα φαινόμενα σε Ήπειρο, Μακεδονία, Θεσσαλία και Κεντρική Στερεά.

Η ανάρτηση Μαρουσάκη

«37αρια αλλά και έντονες καταιγίδες!

Αρκετή ζέστη σήμερα προς τα ανατολικά και νότια, παρόλα αυτά προσοχή πρέπει να δείξουμε προς τα βόρεια τμήματα της χώρας μας όπου σταδιακά θα αναπτυχθούν καταιγίδες τοπικά ισχυρές.

Το προγνωστικό μας σύστημα μάλιστα δείχνει να σχηματίζεται μια ζώνη καταιγίδων κοντά στο βράδυ προς Μακεδονία και Θεσσαλία με τάση αυτή η ζώνη να μείνει στάσιμη για αρκετές ώρες.

Αύριο η αστάθεια θα γενικευτεί σε αρκετές περιοχές του ηπειρωτικού κορμού με τους βοριάδες να κυριαρχούν στις θάλασσές μας και τη θερμοκρασία να υποχωρεί σταδιακά για να προσεγγίσει πιο συμβατές με την εποχή τιμές.

ΠΡΟΣΟΧΗ κυρίως σε Ήπειρο, Μακεδονία, Θεσσαλία και κεντρική Στερεά!».

ΕΜΥ: Η πρόγνωση για αύριο Πέμπτη 4/9

Προειδοποιήσεις

Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους έντονες στην κεντρική Μακεδονία τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο.

Γενικά χαρακτηριστικά

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, την Ήπειρο και τη Θεσσαλίανεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες στην κεντρική Μακεδονία τις πρώτες πρωινές ώρες. Εξασθένηση των φαινομένων από το απόγευμα.

Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τμήματα και το Ιόνιο λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι στη Στερεά και την Πελοπόννησο. Τα φαινόμενα το βράδυ θα εξασθενήσουν.Στην ανατολική νησιωτική χώρα γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις στα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά,την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 32 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι – απόγευμα.Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά μέχρι τοαπόγευμα τοπικά έως 6 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές καισποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες τις πρώτεςπρωινές ώρες. Εξασθένηση από νωρίς το απόγευμα.Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και μέχρι το μεσημέρι τοπικάέως 6 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία παροδικά αυξημένεςνεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατάτόπους έντονες στην κεντρική Μακεδονία τις πρώτες πρωινές ώρες. Ταφαινόμενα από το απόγευμα θα εξασθενήσουν.Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα ανατολικά και πρόσκαιραστα κεντρικά τμήματα τοπικά έως 6 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 15 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην Ήπειρο παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχέςκαι βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγεςνεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και στα ηπειρωτικά θασημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.Εξασθένηση των φαινομένων το βράδυ.Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο μέχρι το πρωίτοπικά έως 6 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 19 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στη Θεσσαλία παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχέςκαι στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγεςνεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν, οπότε κυρίως στα ορεινά τηςΣτερεάς και της Πελοποννήσου θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι καιμεμονωμένες καταιγίδες. Εξασθένηση των φαινομένων το βράδυ.Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τμήματατης Στερεάς και στην Εϋβοια τοπικά έως 6 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 18 έως 33 βαθμούς και στις Σποράδες έως 30 βαθμούςΚελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 22 έως 29 με 30 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 33βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις στα βόρεια μέχρι νωρίς τοαπόγευμα.Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.