Το Υπουργείο Εργασίας έκανε γνωστό το πρωί της Παρασκευής (12/9) πως η Νίκη Κεραμέως απηύθυνε πρόσκληση προς τις κοινοβουλευτικές ομάδες των υπόλοιπων κομμάτων έτσι ώστε να ενημερώσει τους εκπροσώπους τους για το νομοσχέδιο, που έως τις 19 Σεπτεμβρίου θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, και να ζητήσει τις προτάσεις τους επί των διατάξεων του.

Όπως δήλωσε σχετικά η αρμόδια υπουργός, «ζητούμενο για εμάς είναι το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου να απαντά στις ανάγκες και τις προκλήσεις της αγοράς εργασίας, να προστατεύει και να διευκολύνει εργαζόμενους και επιχειρήσεις. Είμαστε πάντα ανοικτοί σε ρεαλιστικές προτάσεις και επιδίωξή μας είναι ο διαρκής και εποικοδομητικός διάλογος με τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου».

Η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ στην Κεραμέως

Ιδιαίτερα το τελευταίο σκέλος της δήλωσης Κεραμέως ενεργοποίησε τα αντανακλαστικά του ΣΥΡΙΖΑ. Πηγές της Κουμουνδούρου ενημέρωσαν πως ουδείς πρόκειται να συμμετάσχει «σε έναν προσχηματικό διάλογο», καθώς προωθείται από το Υπουργείο ένα «αντεργαστικό νομοσχέδιο», το οποίο «απορρυθμίζει περαιτέρω τις εργασιακές σχέσεις με τις νέες ρυθμίσεις για διευθέτηση του χρόνου εργασίας και την 13ωρη απασχόληση».

Μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε την κ. Κεραμέως να το αποσύρει εξ ολοκλήρου και να μην μπει στη διαδικασία το φέρει προς έγκριση στη Βουλή αμέσως μετά το πέρας της δημόσιας διαβούλευσης. Εννοείται πως η ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ δεν προτίθεται να ψηφίσει υπέρ των μεταβολών που προβλέπεται να γίνουν στην αγορά εργασίας.

Ήδη ο πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος, έχει μιλήσει για «Μεσαίωνα» που επιβάλλεται από την ηγεσία του Υπουργείου με τις ευλογίες του Μαξίμου. «Αντί να μιλάμε σήμερα για 35ωρο με καλύτερες αμοιβές, για εργαζόμενους με εργασία όλο τον χρόνο, πάμε πίσω. Αυτός είναι ο οδοστρωτήρας που είχε υποσχεθεί ο κ. Μητσοτάκης, διότι το μόνο που θέλει να υποστηρίξει είναι τα υπερκέρδη των καρτέλ» έλεγε προ ημερών.

Από την πλευρά του ο βουλευτής και τομεάρχης εργασίας Γιώργος Γαβρήλος έχει κατηγορήσει την κυβέρνηση πως «συνεχίζει ακάθεκτη να ξηλώνει κάθε νομικό και θεσμικό ίχνος προστασίας των εργαζομένων, την ώρα που τους βυθίζει ακόμη περισσότερο στην εξαθλίωση, τα αδιέξοδα και την φτώχεια».

Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε άλλωστε συμμετάσχει και στις κινητοποιήσεις των συνδικάτων που έλαβαν χώρα στη Θεσσαλονίκη το περασμένο Σάββατο, πριν από την ομιλία του πρωθυπουργού στο Βελλίδειο.