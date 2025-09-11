To θέμα που κυριαρχεί στον γερμανικό Τύπο είναι η παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά drones. Η Süddeutsche Zeitung εξηγεί τη ρωσική στάση ως εξής: «Ο Πούτιν φαίνεται να χάνει όλο και περισσότερο τον σεβασμό του προς τη Δύση. Στις σχέσεις του με το ΝΑΤΟ δοκιμάζει τα όρια του τι είναι εφικτό. Αυτό οφείλεται και στην Ουάσιγκτον. Ενώ ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν διαβεβαίωνε ότι θα υπερασπιστεί «κάθε σπιθαμή» γης του ΝΑΤΟ, ο διάδοχός του Ντόναλντ Τραμπ έχει σχετικοποιήσει μια τέτοια δέσμευση. Επιπλέον, ο Τραμπ δεν πέτυχε καμία παραχώρηση κατά την πρόσφατη συνάντησή του με τον Πούτιν στην Αλάσκα. Αντίθετα, ο Πούτιν τρομοκρατεί τους πολίτες στην Ουκρανία. Ο Τραμπ δεν αντιδρά ιδιαίτερα σε αυτό, ενώ πρόσφατα σταμάτησε ακόμη και τον αγώνα κατά της ρωσικής παραπληροφόρησης. Ο Πούτιν μπορεί να συμπεράνει μετά από όλα αυτά ότι δεν χρειάζεται πλέον να φοβάται τις ΗΠΑ».

Η ευθύνη της ΕΕ

Ακρως καυστική απέναντι στην ΕΕ εμφανίζεται με σχόλιο της η Frankfurter Rundschau: «Αντί να αναστατώνονται υπερβολικά για μερικά ρωσικά drones που καταρρίφθηκαν στην Πολωνία, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας θα έπρεπε επιτέλους να υλοποιήσουν τις δικές τους υποσχέσεις και να στηρίξουν το Κίεβο πιο δυναμικά από ό,τι μέχρι σήμερα. Ή να ενισχύσουν την αντιπυραυλική άμυνα στο ανατολικό τμήμα της Ευρώπης ή να εγκαταστήσουν ένα τείχος με drones. Έτσι η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν θα χρειαζόταν να ζητήσει μια «νέα» Ευρώπη. Οι Ευρωπαίοι υπεύθυνοι θα δήλωναν απλά ότι μαχητικά αεροσκάφη κατέρριψαν πάνω από την Πολωνία απειλητικά ιπτάμενα αντικείμενα, ώστε να σταματήσει μία από τις πολυάριθμες ρωσικές προκλήσεις των τελευταίων περίπου τρεισήμισι ετών στην ανατολική Ευρώπη και να αποδειχθεί ότι οι δυτικοί σύμμαχοι του Κιέβου είναι σε εγρήγορση και έτοιμοι για μάχη. Αντ’ αυτού, ο ΓΓ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε ζητά με ένα θεατρικό τρόπο από το καθεστώς της Μόσχας να «σταματήσει». Ποιον θέλει να πείσει έτσι;»

«Η Μόσχα επιδιώκει να σπείρει το φόβο»

Διαφορετική ήταν η στάση της Kölner Stadt Anzeiger, η οποία γράφει για το ίδιο θέμα: «Ο πανικός είναι άστοχος. Διότι ο υπολογισμός της Μόσχας είναι ακριβώς αυτός: να σπείρει τον φόβο. Το μήνυμα που θέλει να στείλει η Ρωσία είναι ότι η Ευρώπη είναι αδύναμη και ευάλωτη. Κάθε drone, κάθε παραβίαση συνόρων, κάθε σκηνοθετημένο περιστατικό έχει ως στόχο να σπείρει την ανασφάλεια, να δημιουργήσει αμφιβολίες για τη δύναμη της Συμμαχίας και για την αμυντική ικανότητα της Ευρώπης. Δεν πρέπει να κάνουμε αυτή τη χάρη στη Μόσχα. Το περιστατικό έδειξε ότι η συμμαχία λειτουργεί, η άμυνα αντέχει στις προκλήσεις, η Ευρώπη είναι κάθε άλλο παρά αδύναμη».