Η ρωσική επίθεση με σχεδόν 20 drones κατά της Πολωνίας έδειξε δύο πράγματα: ότι ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι ανυποχώρητος και ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία θα μπορούσε να κλιμακωθεί σε σύγκρουση ανάμεσα στη Ρωσία και το ΝΑΤΟ.

Οπως είπε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε, η αεράμυνα της Συμμαχίας ενεργοποιήθηκε για να υπερασπιστεί την Πολωνία – ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία του ΝΑΤΟ που συμμαχικά μαχητικά είχαν εμπλοκή με εχθρικούς στόχους εντός του συμμαχικού εναέριου χώρου.

Επενέβησαν πολωνικά F-16 και ολλανδικά F-35, ενεργοποιήθηκαν γερμανικά αμυντικά συστήματα αεράμυνας Patriot, που βρίσκονται στην Πολωνία, και ένα ιταλικό ανιχνευτικό AWACS.

Ο Ρούτε έκανε λόγο για απόδειξη της αποτελεσματικότητας των αμυντικών συστημάτων του ΝΑΤΟ ενώ ο επικεφαλής των συμμαχικών δυνάμεων στην Ευρώπη, ο αμερικανός στρατηγός Αλέξους Γκρίνκεβιτς, δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ αντέδρασε «γρήγορα και με αποφασιστικότητα».

Φθηνά drones Gerbera

Ρωσικά drones έχουν περάσει στον πολωνικό εναέριο χώρο στο παρελθόν – δύο φορές την περασμένη εβδομάδα – αλλά η διαφορά με την επίθεση της Τετάρτης ήταν η μαζικότητά της (19 drones, όχι ένα ή δύο) και η κοινή νατοϊκή απάντηση. Σύμφωνα με τον πολωνικό στρατό, μερικά από τα drones ήταν Gerbera – δηλαδή, ένα φθηνό μεγάλου βεληνεκούς (600 χλμ) drone, συχνά χωρίς εκρηκτικά, που χρησιμοποιεί η Ρωσία στην Ουκρανία για να «μπουκώσει» την ουκρανική άμυνα ώστε να τη διαπεράσουν πολύ ακριβότερα drones που φέρουν ισχυρές βόμβες.

Η μαζικότητα της χθεσινής επίθεσης αποδεικνύει κατά πολλούς πολωνούς, ευρωπαίους και ουκρανούς αξιωματούχους ότι ήταν εσκεμμένη, αν και το Κρεμλίνο το αρνείται.

Με την επίθεση κατά της Πολωνίας, ο Πούτιν έστειλε πολλαπλά μηνύματα. Όπως έγραψε ο Άντον Τροϊανόφσκι, επικεφαλής του γραφείου των New York Times στη Μόσχα (ο οποίος προς το παρόν εργάζεται από το Βερολίνο λόγω των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι δυτικοί δημοσιογράφοι στη Ρωσία), «προς την Ουκρανία ο Πούτιν διαμήνυσε ότι έχει το πάνω χέρι στρατιωτικά, προς τους συμμάχους του Κιέβου στην Ευρώπη ότι θα κινδυνεύσουν αν αναπτύξουν στρατό στην Ουκρανία, προς τον Ντόναλντ Τραμπ ότι δεν θα κάνει πίσω στις βασικές απαιτήσεις του» για να έρθει σε ειρηνευτική συμφωνία.

Ο Πούτιν δείχνει ενοχλημένος με τις ευρωπαϊκές χώρες «που προσπαθούν να σχηματίσουν μια Συμμαχία των Προθύμων για να υπερασπιστούν την Ουκρανία από μελλοντική ρωσική επίθεση» μετά το τέλος αυτού του πολέμου.

Ανησυχίες για Διάδρομο Σουβάλκι

Η ρωσική επίθεση κατά της Πολωνίας πραγματοποιήθηκε λίγες ώρες αφότου η Βαρσοβία έκλεισε τα σύνορά της με τη Λευκορωσία εξαιτίας της κοινής ρωσικής και λευκορωσικής στρατιωτικής άσκησης «Ζαπάντ 2025» (Δύση 2025) που αναμένεται να λάβει χώρα από αύριο μέχρι την Τρίτη (12-16 Σεπτεμβρίου).

Η άσκηση αυτή ανησυχεί πολύ την Πολωνία και τις χώρες της Βαλτικής διότι θεωρούν ότι στόχος της είναι μια προσομοίωση της κατάληψης του «Διαδρόμου Σουβάλκι».

Πρόκειται για μια λωρίδα γης, μήκους 65 χλμ, που αποτελεί το σύνορο μεταξύ Πολωνίας (στον νότο) και Λιθουανίας (στον βορρά). Στα δύο άκρα του, ο Διάδρομος Σουβάλκι περιβάλλεται από τον ρωσικό θύλακα του Καλίνινγκραντ στα δυτικά και τη Λευκορωσία στα ανατολικά. Αν η Ρωσία τον καταλάβει, θα αποκοπούν οι χώρες της Βαλτικής από το έδαφος της υπόλοιπης ΕΕ.

Το σενάριο αυτό ανησυχεί την περιοχή από το 2014, όταν ο Πούτιν επιτέθηκε στην Κριμαία. Ο Διάδρομος Σουβάλκι θεωρείται μια από τις «ευάλωτες περιοχές» του ΝΑΤΟ και θα μπορούσε να αποτελέσει τον πρώτο στόχο σε περίπτωση ρωσικής επίθεσης.