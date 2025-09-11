Ένα σοβαρό επεισόδιο βίας συνέβη το πρωί της Πέμπτης (11/9) σε λύκειο στα Πετράλωνα, την πρώτη κιόλας ημέρα της σχολικής χρονιάς.

Γύρω στις 10:30, ομάδα τεσσάρων νεαρών -σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 19χρονος, δύο 17χρονοι και ακόμη ένας συνεργός- μπήκαν στον χώρο του σχολείου και κινήθηκαν απειλητικά προς έναν 17χρονο μαθητή.

Οι δράστες τον ξυλοκόπησαν και, σύμφωνα με τις καταθέσεις, τον απείλησαν με αιχμηρό αντικείμενο. Καθηγητές που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στον προαύλιο χώρο επενέβησαν και κατάφεραν να απομακρύνουν τους νεαρούς, οι οποίοι τράπηκαν σε φυγή.

Αμέσως ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και λίγο αργότερα προχώρησαν σε τέσσερις προσαγωγές υπόπτων από την περιοχή. Ο μαθητής κατήγγειλε το περιστατικό στο Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Ακροπόλεως, παρουσία της μητέρας του.

Τρεις από τους εμπλεκόμενους έχουν ήδη συλληφθεί, ενώ ο τέταρτος έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Στις αρχές οδηγήθηκε και η μητέρα ενός εκ των δραστών για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.