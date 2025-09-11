Σοκ προκαλεί το βίντεο-ντοκουμέντο από την ένοπλη επίθεση που έγινε στην περιοχή του Γκύζη, όταν 59χρονος άνοιξε πυρ κατά υπαλλήλου καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων.

Στο οπτικό υλικό φαίνεται ο εργαζόμενος να ανεβαίνει στο απορριμματοφόρο, ενώ πίσω από ένα κόκκινο αυτοκίνητο εμφανίζεται ο δράστης που κατέβηκε από τη μηχανή του.

Ο 59χρονος κρατά το όπλο στα χέρια του, σημαδεύει τον υπάλληλο από απόσταση, το όπλο φαίνεται αρχικά να μπλοκάρει, ωστόσο ο δράστης οπλίζει ξανά και πυροβολεί, χωρίς ευτυχώς να πετύχει τον στόχο του.

Τι βρέθηκε σπίτι του δράστη

Λίγες ώρες αργότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 59χρονο στο διαμέρισμά του και τον συνέλαβαν.

Προσπάθησε να κρύψει τον βαρύ οπλισμό, πετώντας μια μαύρη σακούλα με δύο σιδερογροθιές, τρία μαχαίρια, φυσίγγια, ένα πιστόλι και ένα περίστροφο στο μπαλκόνι του γείτονά του, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να παραδέχτηκε ότι τα όπλα του ανήκουν, επιμένοντας όμως ότι πυροβόλησε τον εργαζόμενο με αεροβόλο και όχι με κανονικό πιστόλι.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο

Η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων

Ανακοίνωση εξέδωσε ο Δήμος Αθηναίων, σχετικά με το περιστατικό επίθεσης σε εργαζόμενο της καθαριότητας στου Γκύζη. Η δημοτική Αρχή κάνει λόγο για αδιανόητες καταστάσεις και τονίζει πως στέκεται στο πλευρό των εργαζομένων, η ασφάλεια των οποίων είναι αδιαπραγμάτευτη.

Αναφέρει η ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό:

«Το απόγευμα της Δευτέρας 8 Σεπτεμβρίου, σημειώθηκε σοβαρό περιστατικό σε βάρος εργαζόμενου της διεύθυνσης Καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων, κατά τη διάρκεια του 701ου προγράμματος αποκομιδής κάδων απορριμμάτων στην 7η Δημοτική Κοινότητα, στην περιοχή του Γκύζη.

Συγκεκριμένα, οι εργάτες αποκομιδής εκτελούσαν τα καθήκοντά τους, όταν άγνωστος δημότης προσέγγισε έναν εργαζόμενο, διαμαρτυρόμενος με φράσεις απειλητικού χαρακτήρα. Λίγη ώρα αργότερα, επανεμφανίστηκε το ίδιο άτομο, έξω από το αντικαρκινικό νοσοκομείο ‘Νίκος Κούρκουλος’, κρατώντας αυτή τη φορά όπλο και πυροβόλησε τον εργαζόμενο, χωρίς ευτυχώς να τον τραυματίσει. Ο δράστης τράπηκε σε φυγή με δίκυκλο, ενώ ειδοποιήθηκαν η ‘Αμεση Δράση (100) και το 112. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ο εργαζόμενος κατέθεσε λεπτομερώς όσα συνέβησαν, στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης.

Το πρωτοφανές αυτό γεγονός καταδεικνύει με τον πιο δραματικό τρόπο τις σοβαρές απειλές και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα του δήμου Αθηναίων, ενώ επιτελούν ένα πολύ σημαντικό έργο για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης μας.

Ο Δήμος Αθηναίων καταδικάζει απερίφραστα την εγκληματική αυτή ενέργεια και δηλώνει πως θα σταθεί με κάθε τρόπο στο πλευρό των εργαζομένων του και θα συνεργαστεί με τις αρμόδιες Αρχές για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την παραδειγματική τιμωρία του δράστη».

Όπως καταλήγει, «είναι αδιανόητο, οι άνθρωποι που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την προστασία της δημόσιας υγείας και την καθαριότητα της πόλης μας, να γίνονται στόχοι επιθέσεων. Ο σεβασμός στην εργασία τους και η διασφάλιση της σωματικής τους ακεραιότητας, αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα και υπόθεση όλων μας».