Μακάβριο εύρημα στο Ψυχικό σήμανε συναγερμό στις Αρχές. Πιο συγκεκριμένα περαστικός βρήκε το απόγευμα της Τετάρτης, σε βραχώδες σημείο ανθρώπινο κρανίο και οστά.

Στο σημείο έσπευσε η αστυνομία και ξεκίνησαν έρευνες.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως το κρανίο και τα οστά βρέθηκαν στην οδό Χυσανθέμων, κοντά στον ιερό ναό του Αγίου Δημητρίου στο Ψυχικό.

Για ανθρωπολογική εξέταση τα οστά και το κρανίο

Τα οστά και το κρανίο, ήταν ανάμεσα σε πέτρες και χώματα. Θεωρείται ότι βρίσκονταν εκεί πολύ καιρό. Έχουν συλλεχθεί και σταλεί για ανθρωπολογική εξέταση.

Παράλληλα, διενεργείται προανάκριση από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Φιλοθέης – Ψυχικού.