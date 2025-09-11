Με προσωπικό ασφαλείας λειτουργεί σήμερα ο σιδηρόδρομος και ο προαστιακός, καθώς οι μηχανοδηγοί έχουν προχωρήσει σε 24ωρη απεργία, όπως αποφάσισε η Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης (ΠΕΠΕ), που αντιδρά στις απολύσεις τριών έμπειρων συναδέλφων, οι οποίοι είχαν διάφορα προβλήματα υγείας και βρίσκονταν κοντά στη σύνταξη.

Παράλληλα, το σωματείο καταγγέλλει ότι την ίδια στιγμή, οι εργαζόμενοι υποχρεώνονται να κάνουν υπερεργασία, ενώ παράλληλα δεν έχουν πάρει και τις άδειες που δικαιούνται από το 2024.

Για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, η Hellenic Train με τη συνδρομή και του σωματείου εργαζομένων, τροποποιεί τα δρομολόγια. Έτσι, ανακοίνωσε αναστολές και τροποποιήσεις σε όλο το δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων και των προαστιακών γραμμών.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα δρομολόγια.