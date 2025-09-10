Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025
Το Βήμα Σήμερα: ΟΠΕΚΕΠΕ, Μαφία – Τι λένε οι ίδιοι οι Κρητικοί για τα σκάνδαλα στο νησί τους
Το Βήμα Σήμερα: ΟΠΕΚΕΠΕ, Μαφία – Τι λένε οι ίδιοι οι Κρητικοί για τα σκάνδαλα στο νησί τους

Γιατί υποθέσεις μικρής ή μεγάλης παραβατικότητας είναι συχνές στην Κρήτη. Τα κοινωνικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά της Μεγαλονήσου και οι απόψεις των ανθρώπων της.

Μαφία Κρήτης: Υπό κράτηση οι δύο «εγκέφαλοι» μετά το ένταλμα για τη δεύτερη δικογραφία

Μαφία Κρήτης: Υπό κράτηση οι δύο «εγκέφαλοι» για τη δεύτερη δικογραφία

Το Βήμα Σήμερα: ΟΠΕΚΕΠΕ, Μαφία – Τι λένε οι ίδιοι οι Κρητικοί για τα σκάνδαλα στο νησί τους
Γιατί υποθέσεις μικρής ή μεγάλης παραβατικότητας είναι συχνές στην Κρήτη. Τα κοινωνικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά της Μεγαλονήσου και οι απόψεις των ανθρώπων της.

Ο Άγγελος Αλεξόπουλος, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ», αναλύει στον Γιάννη Θ. Διαμαντή γιατί υποθέσεις μικρής ή μεγάλης παραβατικότητας είναι συχνές στην Κρήτη.

Τα κοινωνικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά της Μεγαλονήσου και οι απόψεις των ανθρώπων της.

Μεταξύ άλλων, στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο: «ΟΠΕΚΕΠΕ, Μαφία – Τι λένε οι ίδιοι οι Κρητικοί για τα σκάνδαλα στο νησί τους» θα ακούσετε:

  • 0:35 Η γενική εικόνα του κόσμου για το νησί της Κρήτης.
  • 2:27 Τι λένε ειδικοί κοινωνιολόγοι για τη συχνότητα των περιστατικών παραβατικότητας στη Μεγαλόνησο.
  • 4:08 Η σχέση των Κρητικών με το ελληνικό κράτος.
  • 5:39 Τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά που αρνούνται να εγκαταλείψουν οι άνθρωποι της Κρήτης.
  • 7:04 Τελικά, είναι η Κρήτη η Κολομβία της Ελλάδας;
  • 8:39 Τι πιστεύουν οι Κρητικοί για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη Μαφία της περιοχής.
  • 11:41 Τι έχουν να αντιτείνουν οι Κρητικοί στην κατακραυγή σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
  • 14:01 Η άλλη πλευρά του νομίσματος: Οι Κρητικοί που δηλώνουν αγανακτισμένοι από τις άνομες υποθέσεις.

