Ο Άγγελος Αλεξόπουλος, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ», αναλύει στον Γιάννη Θ. Διαμαντή γιατί υποθέσεις μικρής ή μεγάλης παραβατικότητας είναι συχνές στην Κρήτη.
Τα κοινωνικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά της Μεγαλονήσου και οι απόψεις των ανθρώπων της.
Μεταξύ άλλων, στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο: «ΟΠΕΚΕΠΕ, Μαφία – Τι λένε οι ίδιοι οι Κρητικοί για τα σκάνδαλα στο νησί τους» θα ακούσετε:
- 0:35 Η γενική εικόνα του κόσμου για το νησί της Κρήτης.
- 2:27 Τι λένε ειδικοί κοινωνιολόγοι για τη συχνότητα των περιστατικών παραβατικότητας στη Μεγαλόνησο.
- 4:08 Η σχέση των Κρητικών με το ελληνικό κράτος.
- 5:39 Τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά που αρνούνται να εγκαταλείψουν οι άνθρωποι της Κρήτης.
- 7:04 Τελικά, είναι η Κρήτη η Κολομβία της Ελλάδας;
- 8:39 Τι πιστεύουν οι Κρητικοί για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη Μαφία της περιοχής.
- 11:41 Τι έχουν να αντιτείνουν οι Κρητικοί στην κατακραυγή σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
- 14:01 Η άλλη πλευρά του νομίσματος: Οι Κρητικοί που δηλώνουν αγανακτισμένοι από τις άνομες υποθέσεις.
