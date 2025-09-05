Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι (αδέρφια) στα Χανιά που φέρονται ως τα πρόσωπα που διατηρούσαν ηγετική θέση στην εγκληματική οργάνωση της Κρήτης. Η προφυλάκιση τους αφορά σε κατηγορίες που σχετίζονται με τη δεύτερη δικογραφία, η οποία ήδη άνοιξε και ενεργοποιήθηκε σήμερα.

Συγκεκριμένα, τα δύο αδέρφια αφέθηκαν αρχικά ελεύθεροι με τον περιοριστικό όρο της μη εξόδου από την χώρα, στις 6.30 το απόγευμα, για τις κατηγορίες που αφορούσαν στην πρώτη δικογραφία, που σχετιζόταν με ναρκωτικά, όπλα και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Αμέσως, όμως, μετά την πρώτη απόφαση, η εισαγγελέας ζήτησε και συνελήφθησαν, σύμφωνα και με τους δικηγόρους τους Μαρία Παπαδάκη, Νίκο Κοτσαμπασάκη και Ραφαήλ Λακιωτάκη, για κατηγορίες που αφορούν στη δεύτερη δικογραφία, η οποία ήδη άνοιξε και σχετίζεται με έκνομες πράξεις περί απόκτησης εκκλησιαστικής περιουσίας, εκβιασμούς και απόπειρες δωροδοκίας δημοσίων υπαλλήλων.

Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναμένονται διώξεις και για άλλα άτομα που περιλαμβάνονται στη δεύτερη δικογραφία.

Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία και θα απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου.

Η δεύτερη δικογραφία

H δεύτερη δικογραφία αφορά στην αγοραπωλησία των 175 στρεμμάτων της Ιεράς Μονής στην περιοχή του Σταυρού Ακρωτηρίου. Την έκταση αγόρασε ισραηλινός όμιλος μέσω ενός εκ των κατηγορουμένων, με τη «σφραγίδα» του τότε επισκόπου, που κατηγορείται, επίσης, μαζί με το δικηγόρο που συμμετείχε στην αγοραπωλησία.

Για την υπόθεση είναι σε εξέλιξη δικαστική έρευνα από το 2022. Ο τότε Μητροπολίτης αντικατέστησε τον αρχιμανδρίτη και από τότε ξεκίνησε διαδικασία για την επιστροφή της μοναστικής περιουσίας από το ισραηλινό fund.