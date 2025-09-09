Η μεγάλη ώρα για την Εθνική μπάσκετ έφτασε. Η γαλανόλευκη το βράδυ της Τρίτης (21.00, ΕΡΤ 1) αντιμετωπίζει τη Λιθουανία με στόχο την επιστροφή της στα ημιτελικά του Eurobasket.

Ο αγώνας αναμένεται να είναι αμφίρροπος και πολλοί περιμένουν μια τιτανομαχία ανάμεσα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Γιόνας Βαλαντσιούνας. Στόχος της Εθνικής θα είναι να ελέγξει το ρυθμό και να μην αφήσει τους Λιθουανούς να κάνουν το παιχνίδι τους.

Νωρίτερα, η Εθνική θα μάθει τον αντίπαλό της ο οποίος θα προκύψει από την αναμέτρηση της Τουρκίας με την Πολωνία. Η ομάδα του Αταμάν είναι το φαβορί όμως μένει να το αποδείξει και στο παρκέ.

Μια ημέρα αργότερα παίζουν τα ζευγάρια Φινλανδία – Γεωργία και Γερμανία – Σλοβενία.

Το πρόγραμμα των προημιτελικών του Eurobasket

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

17.00 Τουρκία – Πολωνία

21.00 Λιθουανία – Ελλάδα

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

17.00 Φινλανδία – Γεωργία

21.00 Γερμανία – Σλοβενία

Ο δρόμος μέχρι τον τελικό