Στο πολύ κλειστό κλαμπ του ευρωπαϊκού μπάσκετ υπάρχει θέση είτε για τον Βασίλη Σπανούλη είτε για τον Ρίμας Κουρτινάιτις – όχι και για τους δύο.

Το αυριανό (Τρίτη 9/9, 21:00) συναπάντημα της Ελλάδας με τη Λιθουανία στον προημιτελικό του Eurobasket 2025 θα επιτρέψει μόνο στον έναν εκ των ομοσπονδιακών να διεκδικήσει τον ευρωπαϊκό τίτλο και παράλληλα να γίνει ο μόλις τέταρτος που το έχει πετύχει τόσο ως παίκτης όσο και ως εκλέκτορας.

Η λίστα περιλαμβάνει ήδη δύο συμπατριώτες του Κουρτινάιτς. Τον Φελίκσας Κριαντσιούνας και τον (αμερικανο-λιθουανό) Φρανκ Λιούμπιν που στις προπολεμικές διοργανώσεις του 1937 και του 1939 είχαν διατελέσει εναλλάξ παίκτες και παίκτες – προπονητές.

Η ώρα του Γιαννάκη

Προκειμένου να επαναληφθεί κάτι αντίστοιχο μεσολάβησαν 66 χρόνια. Το 2005 ο Παναγιώτης Γιαννάκης έγινε ο τρίτος της παρέας και ο πρώτος της σύγχρονης εποχής. Κουβαλούσε στο ενεργητικό του τον τίτλο του 1987, ως αρχηγός της Εθνικής, και με τον «γαλανόλευκο» θρίαμβο στο Βελιγράδι έκανε κι αυτός το ξεχωριστό αυτό «νταμπλ».

Ο Κουρτινάιτις έχει στο πλούσιο βιογραφικό του το χρυσό μετάλλιο από το Eurobasket 1985 στη Γερμανία. Τότε ήταν βασικότατο στέλεχος και τρίτος σκόρερ της πανίσχυρης ΕΣΣΔ, δίπλα σε Σαμπόνις και Βάλτερς. Ο ίδιος αγωνίστηκε επίσης στον τελικό του 1995 (Αθήνα), όντας μέλος της ανεξάρτητης εθνικής Λιθουανίας.

Από την άλλη ο 23χρονος τότε Σπανούλης ήταν μέλος της ελληνικής δωδεκάδας που ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης το 2005.

Η περίπτωση του Μουμπρού

Στο απέναντι μονοπάτι του Eurobasket είναι ο Άλεξ Μουμπρού ένα τέτοιο παράδειγμα, καθώς είχε αναδειχθεί πρωταθλητής Ευρώπης με την Ισπανία το 2009. Εξαιτίας, βέβαια, του προβλήματος υγείας που αντιμετώπισε το προηγούμενο διάστημα δεν έχει ζήσει με τον τρόπο που θα ήθελε την ως τώρα πορεία της Γερμανίας στο εν εξελίξει τουρνουά.

Επανεντάχθηκε μεν στην ομάδα, αλλά δεν επανήλθε ακριβώς στα καθήκοντά του. Σε συνεννόηση με την Ομοσπονδία προτιμήθηκε, όντας ακόμη σωματικά ανέτοιμος, τους παγκόσμιους πρωταθλητές να τους κοουτσάρει μέχρι τέλους της διαδρομής ο συνεργάτης Άλαν Ιμπραχίμαγκιτς. Ο ίδιος θα έχει περισσότερο συμβουλευτικό ρόλο.