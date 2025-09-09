5 το πρωί: Σεισμός 5.2 Ρίχτερ στην Εύβοια – Σε ταραχώδη νερά η Γαλλία – Ώρα προημιτελικών για την Εθνική
Ισχυρή σεισμική δόνηση 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα με επίκεντρο τα Νέα Στύρα και έγινε αισθητός σε Εύβοια και Αττική - Τι υποστηρίζουν οι επιστήμονες.
1
Ισχυρισμός σεισμός στα Νέα Στύρα, αισθητός και στην Αθήνα
- Ισχυρός σεισμός στα Νέα Στύρα: Στις 00.27 της Τρίτης ισχυρή σεισμική δόνηση «ξύπνησε» τους κατοίκους της Εύβοιας και της Αττικής. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός είχε επίκεντρο την περιοχή των Νέων Στύρων. Η αναθεωρημένη λύση υπολογίζει το μέγεθος της δόνησης στα 5,2 Ρίχτερ και το επίκεντρό της 5 χιλιόμετρα Δυτικά Βορειοδυτικά από τα Νέα Στύρα. Το εστιακό βάθος ήταν 13,6 χιλιόμετρα.
- «Αναμένονται μετασεισμοί»: Στο πρώτο του σχόλιο για το σεισμό ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος επεσήμανε ότι αναμένεται να υπάρξουν μετασεισμοί. «Δυνατός σεισμός προκαταρκτικού μεγέθους 5,1 βόρεια από τα Νέα Στύρα Εύβοιας ανατολικά από το Γραμματικό ανατολικής Αττικής. Έντονα αισθητός στην Εύβοια και την Αττική. Αναμένονται μετασεισμοί» ανέφερε σε ανάρτησή του. Σε ανάλογο μήκος κύματος ήταν και ο Ευθύμιος Λέκκας, καθηγητής Γεωλογίας και Πρόεδρος του ΟΑΣΠ, μιλώντας στο ΕΡΤnews. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι «πρόκειται για μια περιοχή η οποία δε δίνει μεγάλους σεισμούς», ενώ τόνισε ότι «θα υπάρξουν και μετασεισμοί». Πρόσθεσε ότι «αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αξιολόγηση όλων των δεδομένων».
- «Δεν έχουμε αναφορές για ζημιές»: Ο Δήμαρχος Μαραθώνα, Στέργιος Τσίρκας, μίλησε στην ERTNews και τόνισε ότι «ήταν έντονος ο σεισμός. Δεν έχουμε συνηθίσει σε τέτοιους σεισμούς στην περιοχή μας. Είχαμε μικροσεισμούς, αλλά όχι κάτι τέτοιο. Ήταν πρωτόγνωρο». Σε ερώτηση για το εάν υπάρχουν αναφορές για ζημιές επεσήμανε: «Δεν έχουμε καμία αναφορά για ζημιές από τον σεισμό».
2
Η εύθραυστη η σχέση Ελλάδας - Τουρκίας
- Τέλος τα ήρεμα νερά στο Αιγαίο; Στην Αθήνα πιστεύουν ότι οι ελληνικές πρωτοβουλίες όπως ο Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός, η χάραξη των θαλάσσιων πάρκων και η προκήρυξη του διαγωνισμού στα νότια της Κρήτης, έφεραν στην επιφάνεια, με ηχηρό τρόπο, την παντελώς διαφορετική προσέγγιση Ελλάδας- Τουρκίας στα μείζονα ζητήματα των θαλασσίων ζωνών
- «Να ανακληθεί το casus belli»: Το casus belli καθίσταται όρος της εξομάλυνσης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, με τον Κ. Μητσοτάκη να έχει δεσμευτεί ότι θα αναδείξει το ζήτημα, δημοσίως, στον Ταγίπ Ερντογάν. Θα έλεγε κανείς ότι πρόκειται για μια νέα στοχοθεσία, κυρίως όμως για ένα ρητορικό τέχνασμα του Έλληνα πρωθυπουργού, δια του οποίου ενεργοποιούνται τα κάπως απονευρωμένα εθνικά αντανακλαστικά.
- Οι εκκρεμότητες: Η συνέχεια των ερευνών για το έργο ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Κύπρο (εφόσον η Λευκωσία το επιθυμεί) – Ο διαγωνισμός για τα νότια της Κρήτης, η πιθανή επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από τη Βουλή της Ανατολικής Λιβύης – Η προσπάθεια της Τουρκίας να αποκαταστήσει τις σχέσεις της με την Αίγυπτο και να κυριαρχήσει στη Συρία – Το νέο επερχόμενο αδιέξοδο στο Κυπριακό, η αναγκαία προσπάθεια αποτροπής από το να καταστεί η Άγκυρα απαραίτητος κρίκος στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας.
3
Έπεσε η κυβέρνηση Μπαϊρού, τα επόμενα βήματα του Μακρόν
- Τέλος η κυβέρνηση Μπαϊρού: Ο Φρανσουά Μπαϊρού αποχαιρέτησε την Εθνοσυνέλευση και είναι έτοιμος σήμερα το πρωί να παραδώσει την παραίτησή του στον γάλλο πρόεδρο. Ο Εμανουέλ Μακρόν, μάλιστα, πρόκειται να ανακοινώσει τις επόμενες μέρες τον νέο πρωθυπουργό της χώρας. Η πτώση της κυβέρνησης επήλθε με την καταψήφιση της ψήφου εμπιστοσύνης από τη συντριπτική πλειοψηφία, 364 ψήφισαν κατά και 194 υπέρ. Οι υπόλοιποι 19 ήταν απόντες ή απείχαν από τη διαδικασία.
- Ο κίνδυνος της Ακροδεξιάς: Στην ομιλία της από το βήμα της Εθνοσυνέλευσης, η Μαρί Λεπέν αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο πρόωρων προεδρικών εκλογών. Η ίδια, βέβαια, σημείωσε πως η παραίτηση του Εμανουέλ Μακρόν είναι μία απόφαση, η οποία βαραίνει αποκλειστικά τη δική του κρίση. Η ήττα του Φρανσουά Μπαϊρού, όμως μπορεί να οδηγήσει τη Γαλλία σε ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο επεισόδιο, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά στο Κύριο Άρθρο της«Le Monde».
- Σε αναζήτηση νέου πρωθυπουργού ο Μακρόν: Στα σενάρια βρίσκεται ο Ολιβιέ Φορ, επικεφαλής του Σοσιαλιστικού Κόμματος, με ομάδα 66 βουλευτών στην Εθνοσυνέλευση. Εναλλακτικά, ο Μακρόν μπορεί να στραφεί σε προσωπικότητες κοντά στη σοσιαλιστική παράταξη, όπως ο πρώην πρωθυπουργός, Μπερνάρ Καζνέβ και ο επικεφαλής του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Πιερ Μοσκοβισί. Στη λίστα του γάλλου πρόεδρου φαίνεται να υπάρχουν και αρκετοί υπουργοί της κυβέρνησης, όμως με τις εκλογές του 2027 να πλησιάζουν, αρκετά κορυφαία στελέχη εμφανίζονται διστακτικά να αναλάβουν την πρωθυπουργία
4
Σκάνδαλο αρχαιοκαπηλίας στη Μονή Μεγάλου Σπηλαίου
- Έξι συλλήψεις: Στα χέρια της Αστυνομίας βρέθηκαν ο 69χρονος ηγούμενος της ιστορικής Μονής Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα και ο βοηθός του που αποπειράθηκαν να πουλήσουν ιερά κειμήλια και βυζαντινές εικόνες ανεκτίμητης αξίας. Για το σκάνδαλο συνελήφθησαν και τέσσερις ιδιώτες, που φέρονται να συμμετείχαν στη διακίνηση και συγκεκριμένα ένας ενεχυροδανειστής με τη σύζυγό του, ένας μεσάζοντας και ένας ιδιώτης που εμπορευόταν αρχαία νομίσματα.
- Πώς συνελήφθησαν: Οι δύο κληρικοί συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω, όταν αστυνομικός που παρίστανε τον αγοραστή συναντήθηκε μαζί τους για να κλείσουν τη συμφωνία. Ανάμεσα στα αντικείμενα που προσπαθούσαν να διαθέσουν ήταν δύο ιερά ευαγγέλια του 1737 και του 1761, βυζαντινές εικόνες και δεκάδες ακόμη κειμήλια που αποτελούν μοναστηριακή περιουσία και εμπίπτουν στον νόμο περί αρχαιοτήτων.
- Παύθηκε ο μοναχός: Η Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας προχώρησε άμεσα στην αντικατάσταση του ηγουμένου της Μονής. Τη θέση του ανέλαβε ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Ιερώνυμος.
5
Βαριά ήττα στο ποδόσφαιρο, ώρα 8άδας στο Eurobasket
- Σκληρό μάθημα: Η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου πραγματοποίησε κακή εμφάνιση και ηττήθηκε δίκαια από τη Δανία με 3-0. Οι Δανοί ήταν ανώτεροι στο «Γ. Καραϊσκάκη», πήραν τη μάχη του κέντρου και εκμεταλλεύτηκαν τα πολλά λάθη που έκαναν οι διεθνείς του Γιοβάνοβιτς. Παρά τη βαριά ήττα η πρόκριση στην τελική φάση του Μουντιάλ περνά από τα πόδια των παικτών της Εθνικής.
- Ώρα οκτάδας: Το βράδυ της Τρίτης η Εθνική μπάσκετ κοντράρεται με τη Λιθουανία με έπαθλο μια θέση στην τετράδα του Eurobasket. Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στην τιτανομαχία ανάμεσα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Γιόνας Βαλαντσιούνας. Η μεγάλη αναμέτρηση θα αρχίσει στις 21.00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ1.
- Θα ξέρει τον αντίπαλο: Την ώρα που θα αρχίσει η αναμέτρησή της, η Εθνική θα γνωρίζει ήδη τον επόμενο αντίπαλό της σε περίπτωση πρόκρισης. Στις 17.00 θα διεξαχθεί η αναμέτρηση της Τουρκίας με την Πολωνία, η οποία θα ανοίξει το πρόγραμμα των προημιτελικών. Η ομάδα του Αταμάν έχει τον τίτλο του φαβορί και μένει να τον αποδείξει στο παρκέ.
