Η Δανία ήταν σαφέστατα ανώτερη και επικράτησε 3-0 της Ελλάδας στο «Γ. Καραϊσκάκης». Οι Δανοί έκαναν ένα φοβερό πρώτο ημίχρονο και εκμεταλλεύτηκαν τα πολλά λάθη της εθνικής μας για να φτάσουν στην άνετη επικράτηση.

Η Ελλάδα έμεινε στους τρεις βαθμούς και με το πέρας της δεύτερης αγωνιστικής των προκριματικών του Μουντιάλ βρίσκεται πίσω τόσο από τη Δανία, όσο και από τη Σκωτία, που είναι αμφότερες στους τέσσερις.

Παρά τη βαριά ήττα, ο κόσμος που γέμισε το «Καραϊσκάκη» χειροκρότησε τους διεθνείς μας!

Καλύτερη η Δανία, άνοιξε το σκορ με τον Ντάμσγκαρντ

Η Ελλάδα ξεκίνησε πιέζοντας, αλλά και με εύκολα λάθη στην άμυνα. Καλή στιγμή, ωστόσο, δεν προέκυψε για καμία από τις δύο ομάδες στο πρώτο διάστημα.

Στο 21′ η Δανία βρέθηκε πολύ κοντά στο γκολ, όταν ο Βαγιαννίδης έβαλε λάθος το πόδι του σε σέντρα και… παραλίγο να νικήσει τον Τζολάκη, όμως η μπάλα κατέληξε κόρνερ και ο μπακ της Σπόρτινγκ ανακουφίστηκε, μαζί με όλη την κερκίδα.

Τα λάθη ήταν πάρα πολλά και στο 29′ ο Φρόχολντ βρέθηκε… φάτσα με την εστία, αφού «ζάλισε» τα στόπερ της Ελλάδας, όμως αστόχησε. Στο 32′, η Δανία βρήκε δύο τελικές μέσα σε ένα λεπτό και σκόραρε με τη δεύτερη, όταν ο Κουρμπέλης έχασε ξανά σε επικίνδυνα μέτρα τη μπάλα και ο Ντάμσγκαρντ σούταρε ιδανικά για το 0-1.

Δευτερόλεπτα πριν το τέλος του ημιχρόνου, ο Χόιμπιεργκ εκτέλεσε φάουλ από καλή θέση, ο Κουλιεράκης έβαλε το κεφάλι του και ο Τζολάκης χρειάστηκε να κάνει μια απίθανη επέμβαση για να κρατήσει το 0-1.

Η Ελλάδα πλήρωσε τα λάθη της

Στο ημίχρονο, ο Γιοβάνοβιτς προχώρησε σε δύο αλλαγές, όντας προφανώς δυσαρεστημένος με την εικόνα, με τον Μασούρα να παίρνει τη θέση του Κωνσταντέλια και τον Μπακασέτα εκείνη του Καρέτσα.

Στο δεύτερο μέρος ξεκινήσαμε κρατώντας κάπως καλύτερα τη μπάλα. Ο Παυλίδης έκανε δύο επικίνδυνα γυρίσματα, αλλά δεν προέκυψαν ευκαιρίες.

Και το πληρώσαμε. Ο Κρίστενσεν κουβάλησε τη μπάλα, κανείς δε του έκρυψε την εστία και εκείνος σούταρε εντυπωσιακά από μακριά για να κάνει το 0-2 στο 61′. Μετά το γκολ, ο Σιώπης πήρε τη θέση του Κουρμπέλη.

Στο 67′ η Ελλάδα βρήκε τελική μετά από 42 λεπτά. Ο Παυλίδης σούταρε από δύσκολη γωνία και η μπάλα κατέληξε άουτ. Στο 75′ ο Ιβάν ρίσκαρε, με τον Ιωαννίδη να αντικαθιστά τον Ζαφείρη.

Η Εθνική βρήκε… φόρα και κενά. Τελική, όμως, βρήκε πρώτη φορά στο 79′ με κεφαλιά του Μαυροπάνου από κόρνερ.

Και πάλι γκολ δε βρήκαμε και πάλι το πληρώσαμε: Στο 81′ ο Ντόργκου βγήκε στην πλάτη της άμυνας, ο Τζολάκης έκανε κακή έξοδο και άφησε κενή την εστία του. Ο Δανός εκτέλεσε, ο Μαυροπάνος δε μπόρεσε να διώξει, η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι και ο Χόιλουντ εκτέλεσε για το 0-3 προ κενής εστίας.

Η βαθμολογία

Δανία 4 Σκωτία 4 Ελλάδα 3 Λευκορωσία 0

Αναλυτικά το πρόγραμμα αγώνων του 3ου ομίλου:

1η αγωνιστική

Ελλάδα – Λευκορωσία 5-1

Δανία – Σκωτία 0-0

2η αγωνιστική

Λευκορωσία – Σκωτία 0-2

Ελλάδα – Δανία 0-3

3η αγωνιστική

09/10/2025, 21:45: Λευκορωσία – Δανία

09/10/2025, 21:45: Σκωτία – Ελλάδα

4η αγωνιστική

12/10/2025, 19:00: Σκωτία – Λευκορωσία

12/10/2025, 21:45: Δανία – Ελλάδα

5η αγωνιστική

15/11/2025, 21:45: Ελλάδα – Σκωτία

15/11/2025, 21:45: Δανία – Λευκορωσία

6η αγωνιστική