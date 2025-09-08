Στην κωμόπολη Ριβάλτα της βόρειας Ιταλίας τελείται, αυτή την ώρα, η κηδεία του σχεδιαστή μόδας Giorgio Armani, ο οποίος πέθανε στο Μιλάνο την περασμένη Πέμπτη, 4 Σεπτεμβρίου.

Η τελετή πραγματοποιείται σε στενό, οικογενειακό κύκλο, παρουσία και ολιγάριθμων στελεχών του οίκου μόδας. Το Σαββατοκύριακο απέτισαν φόρο τιμής στον εκλιπόντα στο Θέατρο Αρμάνι του Μιλάνου 16.000 άνθρωποι.

Η Ριβάλτα είναι η ιδιαίτερη πατρίδα του διεθνούς φήμης μόδιστρου, όπου είχε γεννηθεί το 1934.

Η σορός, σύμφωνα με πληροφορίες, μετά την ολοκλήρωση της τελετής, πρόκειται να αποτεφρωθεί.

«Ο Τζόρτζιο Αρμάνι ήταν ένας φύλακας του κήπου της ομορφιάς, που έφτιαξε ο Κύριος. Έζησε την εμπειρία αυτή με την αριστοκρατική απλότητα που τον χαρακτήριζε. Συχνά η πλάση λαβώνεται, αλλά εκείνος συνέβαλε στην ανανέωσή της», τόνισε ο ιερέας της Ριβάλτα, πατέρας Τζουζέπε Μπουζάνι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι καταστήματα του Οίκου Armani παραμένουν κλειστά κατά τη διάρκεια της κηδείας του αγαπημένου σχεδιαστή.

Εικόνες από το τελευταίο αντίο στον Giorgio Armani