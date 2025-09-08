Giorgio Armani: Η κηδεία, το λαϊκό προσκύνημα και η παγκόσμια θλίψη για τον «βασιλιά» της μόδας

Getty Images

Πριν από την ταφή, η σορός του τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στο Armani Teatro στο Μιλάνο. Ο χώρος, λιτά στολισμένος με λευκά τριαντάφυλλα και κεριά, γέμισε από περισσότερους από 15.000 ανθρώπους που ήθελαν να πουν το δικό τους «αντίο». Η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη, με στιγμές έντονης συγκίνησης από συνεργάτες, θαυμαστές και προσωπικότητες.

Οι προσωπικότητες που τον αποχαιρέτησαν

Η Ντονατέλα και ο Σάντο Βερσάτσε βρέθηκαν εκεί, μαζί με τους Dean και Dan Caten (Dsquared2), τον Neil Barrett, τον Andrea Incontri και τον Rocco Iannone της Ferrari. Από τον χώρο του αθλητισμού, η Federica Pellegrini, ο Paolo Maldini και ο Giovanni Malagò τίμησαν τον σχεδιαστή, ενώ δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο Μάριο Μόντι και ο Ματέο Ρέντσι, έδωσαν το παρών.

Donatella Versace embraced model Valeria Mazza before they paid their respects to Giorgio Armani as he lay in state in Milan https://t.co/JakS05MMNV pic.twitter.com/1GXnAMmGqL — Reuters (@Reuters) September 6, 2025

Ο δήμαρχος του Μιλάνου Τζουζέπε Σάλα εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στον μακροχρόνιο συνεργάτη του Αρμάνι, Λέο Ντελ’ Όρκο, που στάθηκε δίπλα στο φέρετρο. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους και οι Ιταλοί σκηνοθέτες Τζιουζέπε Τορνατόρε, Γκαμπριέλ Σαλβατόρε, ο συνθέτης Ludovico Einaudi και ο πρόεδρος του Camera Nazionale della Moda Italiana, Carlo Capasa.

Η κληρονομιά του θρύλου

Με μια καριέρα που ξεκίνησε τη δεκαετία του ’70, ο Giorgio Armani δεν επηρέασε μόνο τη μόδα, αλλά καθόρισε έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Έντυσε τον κινηματογράφο, τους μεγάλους σταρ του Χόλιγουντ και μετέτρεψε το όνομά του σε σύμβολο κύρους και διαχρονικότητας. Η ημέρα πένθους στο Μιλάνο δεν ήταν απλώς μια τυπική απόφαση, αλλά μια έμπρακτη αναγνώριση της τεράστιας συμβολής του στην ταυτότητα της πόλης και της χώρας.

Giorgio Armani, one of the most influential and globally known Italian fashion figures of the late 20th century and a pioneer of the celebrity-fashion juggernaut, has died in Milan. He was born in Piacenza on July 11, 1934.https://t.co/VeAK08NYHh — WWD (@wwd) September 4, 2025

Ο Giorgio Armani αποχαιρετήθηκε όπως του άξιζε: με σεβασμό, συγκίνηση και παγκόσμια αναγνώριση. Η κηδεία στη Ριβάλτα ντι Γκατσόλα και το λαϊκό προσκύνημα στο Μιλάνο σφραγίζουν το τέλος μιας θρυλικής διαδρομής που άλλαξε την παγκόσμια μόδα. Η κληρονομιά του θα παραμείνει ανεξίτηλη, όχι μόνο στις δημιουργίες του, αλλά και στη φιλοσοφία του για την κομψότητα, την απλότητα και την αυθεντικότητα.