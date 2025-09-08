ΤΟ ΒΗΜΑ logo

GIORGIO ARMANI

Giorgio Armani: Η κηδεία, το λαϊκό προσκύνημα και η παγκόσμια θλίψη για τον «βασιλιά» της μόδας

Το Μιλάνο τον αποχαιρέτησε με επίσημη ημέρα πένθους και χιλιάδες άνθρωποι συνέρρευσαν στο λαϊκό προσκύνημα, πριν από την ιδιωτική κηδεία που θα τελεστεί στη Ριβάλτα ντι Γκατσόλα.

ΑΠΟ GRACE TEAM

Ο θάνατος του Giorgio Armani την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025 σηματοδότησε το τέλος μιας ολόκληρης εποχής. Ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με την κομψότητα, τον κινηματογράφο και τον επιχειρηματικό κόσμο, αφήνει πίσω του μια ανεκτίμητη κληρονομιά που ξεπερνά τα όρια της μόδας. Το Μιλάνο, η πόλη που ταυτίστηκε με το όραμά του, τον τίμησε με δημόσιο πένθος, ενώ η Ιταλία και όλος ο κόσμος υποκλίθηκαν στην προσωπικότητα και την πορεία του.

Η κηδεία και ο τόπος ταφής

Η κηδεία του Armani θα τελεστεί τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου σε ιδιωτική τελετή στο χωριό Ριβάλτα ντι Γκατσόλα, στην επαρχία Πιατσέντσα. Ο σχεδιαστής θα ταφεί στο οικογενειακό παρεκκλήσι, δίπλα στους γονείς του, Μαρία και Ούγκο, αλλά και τον αδελφό του Σέρτζιο. Για την περίσταση, το χωριό έχει τεθεί υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, καθώς αποτελούσε έναν τόπο με ιδιαίτερη σημασία για τον ίδιο – εκεί επισκεπτόταν συχνά τον οικογενειακό τάφο και απολάμβανε τοπικές γεύσεις.

Το λαϊκό προσκύνημα στο Μιλάνο

Giorgio Armani: Η κηδεία, το λαϊκό προσκύνημα και η παγκόσμια θλίψη για τον «βασιλιά» της μόδας 2
Πριν από την ταφή, η σορός του τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα στο Armani Teatro στο Μιλάνο. Ο χώρος, λιτά στολισμένος με λευκά τριαντάφυλλα και κεριά, γέμισε από περισσότερους από 15.000 ανθρώπους που ήθελαν να πουν το δικό τους «αντίο». Η ατμόσφαιρα ήταν φορτισμένη, με στιγμές έντονης συγκίνησης από συνεργάτες, θαυμαστές και προσωπικότητες.

Οι προσωπικότητες που τον αποχαιρέτησαν

Η Ντονατέλα και ο Σάντο Βερσάτσε βρέθηκαν εκεί, μαζί με τους Dean και Dan Caten (Dsquared2), τον Neil Barrett, τον Andrea Incontri και τον Rocco Iannone της Ferrari. Από τον χώρο του αθλητισμού, η Federica Pellegrini, ο Paolo Maldini και ο Giovanni Malagò τίμησαν τον σχεδιαστή, ενώ δύο πρώην πρωθυπουργοί, ο Μάριο Μόντι και ο Ματέο Ρέντσι, έδωσαν το παρών.

Ο δήμαρχος του Μιλάνου Τζουζέπε Σάλα εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στον μακροχρόνιο συνεργάτη του Αρμάνι, Λέο Ντελ’ Όρκο, που στάθηκε δίπλα στο φέρετρο. Ανάμεσα στους παρευρισκόμενους και οι Ιταλοί σκηνοθέτες Τζιουζέπε Τορνατόρε, Γκαμπριέλ Σαλβατόρε, ο συνθέτης Ludovico Einaudi και ο πρόεδρος του Camera Nazionale della Moda Italiana, Carlo Capasa.

Η κληρονομιά του θρύλου

Με μια καριέρα που ξεκίνησε τη δεκαετία του ’70, ο Giorgio Armani δεν επηρέασε μόνο τη μόδα, αλλά καθόρισε έναν ολόκληρο τρόπο ζωής. Έντυσε τον κινηματογράφο, τους μεγάλους σταρ του Χόλιγουντ και μετέτρεψε το όνομά του σε σύμβολο κύρους και διαχρονικότητας. Η ημέρα πένθους στο Μιλάνο δεν ήταν απλώς μια τυπική απόφαση, αλλά μια έμπρακτη αναγνώριση της τεράστιας συμβολής του στην ταυτότητα της πόλης και της χώρας.

Ο Giorgio Armani αποχαιρετήθηκε όπως του άξιζε: με σεβασμό, συγκίνηση και παγκόσμια αναγνώριση. Η κηδεία στη Ριβάλτα ντι Γκατσόλα και το λαϊκό προσκύνημα στο Μιλάνο σφραγίζουν το τέλος μιας θρυλικής διαδρομής που άλλαξε την παγκόσμια μόδα. Η κληρονομιά του θα παραμείνει ανεξίτηλη, όχι μόνο στις δημιουργίες του, αλλά και στη φιλοσοφία του για την κομψότητα, την απλότητα και την αυθεντικότητα.

