Giorgio Armani: Η κηδεία, το λαϊκό προσκύνημα και η παγκόσμια θλίψη για τον «βασιλιά» της μόδας

Ο θάνατος του Giorgio Armani την Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025 σηματοδότησε το τέλος μιας ολόκληρης εποχής. Ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με την κομψότητα, τον κινηματογράφο και τον επιχειρηματικό κόσμο, αφήνει πίσω του μια ανεκτίμητη κληρονομιά που ξεπερνά τα όρια της μόδας. Το Μιλάνο, η πόλη που ταυτίστηκε με το όραμά του, τον τίμησε με δημόσιο πένθος, ενώ η Ιταλία και όλος ο κόσμος υποκλίθηκαν στην προσωπικότητα και την πορεία του.
People lined up outside the Armani theater in Milan to see Giorgio Armani lying in state and to pay tribute to the late fashion designer in the city he made his home https://t.co/tCrYwHrcEQ pic.twitter.com/g7O3RlCL9z— Reuters (@Reuters) September 6, 2025
Η κηδεία και ο τόπος ταφής
Η κηδεία του Armani θα τελεστεί τη Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου σε ιδιωτική τελετή στο χωριό Ριβάλτα ντι Γκατσόλα, στην επαρχία Πιατσέντσα. Ο σχεδιαστής θα ταφεί στο οικογενειακό παρεκκλήσι, δίπλα στους γονείς του, Μαρία και Ούγκο, αλλά και τον αδελφό του Σέρτζιο. Για την περίσταση, το χωριό έχει τεθεί υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, καθώς αποτελούσε έναν τόπο με ιδιαίτερη σημασία για τον ίδιο – εκεί επισκεπτόταν συχνά τον οικογενειακό τάφο και απολάμβανε τοπικές γεύσεις.