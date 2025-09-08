Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα δείχνει να είναι η προφεστιβαλική Εβδομάδα του φετινού Πανοράματος Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου, φεστιβάλ που εδώ και 38 χρόνια έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην αθηναϊκή κινηματογραφική κοινότητα. Οι προβολές της προφεστιβαλικής περιόδου θα πραγματοποιηθούν από την μεθεπόμενη Πέμπτη 18 έως την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου και θα φιλοξενηθούν σε δύο θερινούς τους κινηματογράφους τους ΕΛΛΗΝΙΣ CINEMAX και ΕΚΡΑΝ.

Τριάντα μια ταινίες μοιράζονται σε τέσσερα πρωτότυπα αφιερώματα που θα καλύπτουν το κινηματογραφικό φθινόπωρο με ταινίες από όλα τα είδη – από τρόμου έως μιούζικαλ – το σύγχρονο ελληνικό σινεμά των τελευταίων 25 χρόνων, τον κινηματογράφο του φανταστικού με ταξίδια στο χρόνο σε υπερπαραγωγές και b-movies και επιλογές από την κινηματογραφική δουλειά ενός σπουδαίου Γάλλου ηθοποιού, του Μισέλ Πικολί, ο οποίος είχε συνεργαστεί με κορυφαίους σκηνοθέτες, από τον Ζαν Λικ Γκοντάρ, ως τον Κώστα Γαβρά.

Αναλυτικά οι ταινίες στην κάθε ενότητα

Φθινοπωρινές Σονάτες

Φθινοπωρινή Σονάτα (Autumn sonata, 1978) του Ινγκμαρ Μπέργκμαν

Η Νύχτα με τις Μάσκες (Halloween, 1978) του Τζον Κάρπεντερ

Ιστορίες του Φθινοπώρου (Conte D’Automne, 1988) του Ερίκ Ρομέρ

Σεπτέμβρης (September, 1987) του Γούντι Αλεν

All That Heaven Allows (1955) του Ντάγκλας Σερκ

Meet Me Ιn Saint Louis (1944) του Βινσέντε Μινέλι

The Last Waltz (1978) του Μάρτιν Σκορσέζε

Ελληνικό Σινεμά – 21ος Αιώνας

Digger (2020) του Τζώρτζη Γρηγοράκης

Σελήνη, 66 Ερωτήσεις (2020) της Ζακλίν Λέντζου

Ο Γιος Της Σοφίας (2017)της Ελίνα Ψύκου

Daniel ’16 (2020) του Δημήτρη Κουτσιαμπασάκου

Άδικος Κόσμος (2011) του Φίλιππου Τσίτου

Τετάρτη 04:45 (2015) του Αλέξη Αλεξίου

Αγία Έμυ (Holy Emy, 2021) της Αρασέλης Λαιμού

Αιχμάλωτοι στη μηχανή του χρόνου

Beyond the Time Barrier (1960) του Εντγκαρ Ούλμερ

The Man From Planet X (1951) του Εντγκαρ Ούλμερ

Five (1951) του Αρτς Ομπολερ

Primer (2004) του Σέιν Κάρουθ

La Jetée (1962) του Κρις Μαρκέρ

Η πόρτα (Die Tur, 2009) του Aνο Σολ

Frankenstein Unbound (1990) του Ρότζερ Κόρμαν

Οι 12 Πίθηκοι (12 Monkeys, 1995) του Τέρι Γκίλιαμ

Unearthly Stranger (1963) του Τζον Κρις

Εραστές στη μηχανή του χρόνου (1990) του Δημήτρη Παναγιωτάτου

Ο Εκκεντρικός Κος Πικολί

Περιφρόνηση (Le Mépris, 1963) του Ζαν Λικ Γκοντάρ

Το Ημερολόγιο Μιας Καμαριέρας (Le Journal D’Une Femme De Chambre, 1964) του Λουίς Μπουνιουέλ

Themroc (1973) του Κλοντ Φαραλντό

Το Μεγάλο Φαγοπότι (La Grande Bouffe, 1973) του Μάρκο φερέρι

Ο Μιλού Τον Μάη (Milou En Mai, 1990) του Λουί Μαλ

Un Homme de trop (1967) του Κώστα Γαβρά

Οι Ισορροπιστές (Les Equilibristes, 1991) του Νίκου Παπατάκη

Σε δεύτερη φάση, το ίδιο το Πανόραμα φέτος θα διεξαχθεί για 38η χρονιά, από τις 20 έως τις 26 Νοεμβρίου με πλούσιο πρόγραμμα προβολών και αφιερωμάτων.