Μέσα καλοκαιριού και 25 εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο παρακολουθούν την πρεμιέρα της 3ης σεζόν της εφηβικής σειράς The Summer I Turned Pretty στην πλατφόρμα streaming του Amazon Prime, κατά την πρώτη εβδομάδα της κυκλοφορίας της. Ο αριθμός των θεατών που καταγράφεται συνιστά μία αύξηση της τάξεως του 40% στη θέαση της σειράς σε σχέση με την πρεμιέρα της 2ης σεζόν της το 2023. Ακόμα και τα κοινωνικά δίκτυα γεμίζουν με βίντεο που δημοσιεύουν ενήλικοι θεατές δηλώνοντας την εμμονή και την αγάπη τους για την ιστορία ενός νεανικού ερωτικού τριγώνου με κεντρική ηρωίδα την Isabel «Belly» Conklin (Λόλα Τανγκ), που καθώς ενηλικιώνεται και ομορφαίνει, ανακαλύπτει και τον έρωτα αλλά και το δράμα της ζωής.

Τα δεδομένα δείχνουν ότι γυναίκες και άντρες στη μέση ηλικία παρακολουθούν τις εφηβικές αναταραχές του The Summer I Turned Pretty όσο και οι έφηβοι. Οι τελευταίοι προφανώς ταυτίζονται με τα ερωτικά ξεσπάσματα της εφηβείας που παρακολουθούν στην οθόνη, ενώ οι μεγαλύτεροι θεατές μάλλον ανακαλύπτουν μια καθορόαιμη τηλεοπτική διαδρομή, που θυμίζει παλιές «εθιστικές» τηλεοπτικές επιτυχίες της καλωδιακής τηλεόρασης –παραδοσιακά αισθηματικά μελοδράματα δηλαδή – καθώς κάθε επεισόδιο κάνει την εμφάνισή του στο streaming με παλιομοδίτικους τηλεοπτικούς όρους: μία φορά την εβδομάδα και κάθε Τετάρτη στο Prime.

Η σειρά που «έσωσε» το καλοκαίρι

Με απλά λόγια, σημειώνει ο βρετανικός Guardian σε σχετικό ρεπορτάζ της Λόρεν Αρατάνι, «η στιγμή ήταν κατάλληλη για μια σειρά που προσφέρει απόδραση». Αρχές Σεπτέμβρη και το The Summer I Turned Pretty βαφτίζεται πλέον ως «η σειρά που έσωσε το καλοκαίρι». Από τι το έσωσε, αναρωτιέται τώρα κανείς. Θα λέγαμε ότι μάλλον φρόντισε να το «περιθάλψει» από τις εικόνες ενός πολέμου που δεν θέλει κανείς να βλέπει να συνεχίζεται αλλά δυστυχώς αυτό γίνεται, την πολιτική και κοινωνική αβεβαιότητα που επικρατεί σε καίρια σημεία όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και τις υψηλές θερμοκρασίες που ταλάνισαν ένα μεγάλο μέρος του πλανήτη.

«Αντί για ένα ποπ τραγούδι, οι ρυθμοί αυτού του καλοκαιριού καθορίστηκαν από τις συνεχείς εξελίξεις στον ταχέως μεταβαλλόμενο κόσμο στον οποίο ζούμε», σχολιάζει ο Guardian δίνοντας πόντους στη νεανική σειρά που κατάφερε να αιχμαλωτίσει πολλών το ενδιαφέρον προσφέροντας απόδραση σε ένα φανταστικό εφηβικό καλοκαίρι με καρδιοχτύπια και κλάματα.

Από μπεστ σέλερ τηλεοπτική επιτυχία

«Παιδί» της Τζένι Χαν, συν-δημιουργού της σειράς και συγγραφέως της ομώνυμης μπεστ σέλερ τριλογίας (η έτερη εφηβική τριλογία της All the Boys I’ve Loved Before, διασκευάστηκε για το Netflix και έγινε μία από τις πιο δημοφιλείς πρωτότυπες ταινίες του όταν κυκλοφόρησε το 2018), το The Summer I Turned Pretty επικεντρώνεται στην Ίζαμπελ «Μπέλι» Κόλκιν, η οικογένεια της οποίας περνάει τα καλοκαίρια της στο τεράστιο παραθαλάσσιο σπίτι των Φίσερ στο Cousins. Η σειρά ξεκινά το καλοκαίρι που η Μπέλι αποκτά στυλ και ομορφιά και αρχίζει να προσελκύει την προσοχή των αγοριών, συμπεριλαμβανομένων των δύο αδελφών Φίσερ, Κόνραντ Christopher Briney) και Τζερεμάια (Gavin Casalegno).

Στο παρασκήνιο αυτού του καλοκαιριού ενηλικίωσης βρίσκεται η διάγνωση καρκίνου της Σουζάνας (Rachel Blanchard), που είναι η μητέρα των αδελφών Φίσερ και καλύτερη φίλη της μητέρας της Μπέλι από το κολέγιο. Η διάγνωση της Σουζάνας είναι μυστική για τους περισσότερους, επιτρέποντας σε πολλούς από τους χαρακτήρες να περάσουν ένα ανέμελο εφηβικό καλοκαίρι. Η μεγαλύτερη ανησυχία της Μπέλι φαίνεται να είναι αν ο Κόνραντ, ο μελαγχολικός μεγαλύτερος αδελφός και μακροχρόνιος έρωτάς της, έχει αισθήματα για αυτήν ή αν πρέπει να είναι με τον Τζερεμάια, τον «καλύτερό της φίλο» που την ερωτεύτηκε.

Στην τρίτη σεζόν, η σειρά πέφτει με τα μούτρα στο ερωτικό αυτό τρίγωνο πλαισιώνοντάς το με τα περίπλοκα συναισθήματα που συνοδεύουν τον θρήνο. Ο θάνατος της Σουζάνα εντείνει την συναισθηματική επιρροή της Μπέλι και στους δύο αδελφούς, με αποτέλεσμα η ιστορία να θυμίζει έντονα οποιοδήποτε παλιό τηλεοπτικό στόρι σε επίπεδο σαπουνόπερας.

Επί τους παρόντος η Amazon τρίβει ευχαριστημένη τα χέρια της, γιατί η σειρά απογειώνεται αντιστρέφοντας το σερί επιτυχιών των The Boys, Jack Ryan και Reacher στο Prime, που μέχρι σήμερα απηχούσε κυρίως τις προτιμήσεις του ανδρικού κοινού (το μονοπώλιο των πρωτότυπων επιτυχημένων σειρών που απευθύνονται σε νεαρές γυναίκες και έφηβες το είχε μέχρι πρότινος το Netflix με επιτυχίες, όπως τα Never Have I Ever, Heartstopper και XO, Kitty, η σειρά που προέκυψε από τo All the Boys I’ve Loved Before).

Social media και εκδηλώσεις λατρείας

Όπως παρατηρεί ο Guardian, η συγγραφέας Τζένι Χαν φαίνεται να κατέχει τα ελκυστικά μυστικά του εφηβικού έρωτα, κάνοντας τον να φαίνεται αναζωογονητικά τρυφερός και γλυκός, παίρνοντας στα σοβαρά αυτό που συχνά απορρίπτεται ως επιπόλαιο. Οι ιστορίες της καλούν τους αναγνώστες και τους θεατές να μπουν σε κόσμους όπου οι επιλογές που κάνουν οι έφηβες ηρωίδες της έχουν αναμφισβήτητα σημαντικές συνέπειες. Οι δηλώσεις αγάπης γίνονται υπό πλήρη ενθουσιασμό, με τον ήχο των κυμάτων να σκάει στο παρασκήνιο, ενώ η σειρά δεν παραλείπει ποτέ να αξιοποιήσει τον φαινομενικά απεριόριστο προϋπολογισμό της για τη μουσική επένδυση, σχολιάζει η βρετανική εφημερίδα. «Μέχρι στιγμής, η σειρά έχει ενσωματώσει τουλάχιστον 20 τραγούδια της Τέιλορ Σουίφτ που υπογραμμίζουν τις συναισθηματικές κορυφώσεις».

Στο μεταξύ με τα βίντεο στο TikTok, οι θεατές ξαναζούν τις στιγμές της σειράς με άφθονο σχολιασμό και αυτοσαρκασμό. Οι εποχές των Gilmore Girls και California Teens (The O.C.) στην αυγή της δεκαετίας του 2000 δεν μοιάζουν τόσο μακρινές.

Τα διαφορετικά «στρατόπεδα υποστήριξης» που έχουν δημιουργηθεί για τους χαρακτήρες είναι τόσο έντονα που το Prime Video υπενθυμίζει συχνά πυκνά στους θεατές να συμπεριφέρονται με σεβασμό στο διαδίκτυο. Αλλά και η Χαν στο Instagram δεν παρέλειψε να θυμίσει στους φαν ότι «οι ηθοποιοί δεν πρέπει να υπομένουν παρενόχληση λόγω των ρόλων που παίζουν». Χρειάστηκε ακόμα και η Amazon να υπενθυμίσει στους φανατικούς διαδικτυακούς «στρατούς» ότι «η σειρά δεν είναι πραγματική, αλλά οι άνθρωποι που παίζουν τους χαρακτήρες είναι.»

The show isn’t real but the people playing the characters are pic.twitter.com/csqsKEB2v9 — The Summer I Turned Pretty (@thesummeritp) August 26, 2025

Ορισμένα στοιχεία της τελευταίας σεζόν φαίνονται τόσο υπερβολικά που δεν αποκλείεται να έχουν δημιουργηθεί με σκοπό να γίνουν viral: Σε μια σκηνή του 6ου επεισοδίου, ο Κόνραντ και η Μπέλι κάνουν μια στάση σε ένα πάγκο με ροδάκινα στο δρόμο. Καθώς η Μπέλι τρώει ένα ροδάκινο, ο χυμός τρέχει από το στόμα της. Ο Κόνραντ βγάζει το απλό λευκό του μπλουζάκι – προφανώς μέρος του προσωπικού στυλ και του χαρακτήρα του – για να σκουπίσει προσεκτικά το χυμό από το στόμα της. Τα βίντεο στο TikTok μετέτρεψαν γρήγορα τη σκηνή σε ένα εσωτερικό αστείο μεταξύ των θαυμαστών. Ακόμη και η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης ακτιβίστρια, Μαλάλα Γιουσάφζαϊ, δημοσίευσε μια φωτογραφία της στο Instagram κρατώντας ένα ροδάκινο με τη λεζάντα «μετράω τα λεπτά μέχρι την Τετάρτη».

Για την ώρα το The Summer I Turned Pretty είναι ένα εντυπωσιακό φαινόμενο με παλιά και νέα συστατικά. Η παρακολούθησή του κάθε εβδομάδα είναι «σαν μια γρήγορη απόδραση μακριά από τους συνηθισμένους ρυθμούς της ζωής, τόσο υποβλητική όσο το ίδιο το καλοκαίρι», όπως παρατηρεί και ο Guardian.