H Παγκόσμια Πρωταθλήτρια και «χάλκινη» στο προηγούμενο Eurobasket (2022) Γερμανία πάτησε γκάζι στην 4η περίοδο, στον δεύτερο χρονικά αγώνα της φάσης των «16» της διοργάνωσης και πήρε τη νίκη με. 85-58 επί της Πορτογαλίας, στην Arena Riga της Λετονίας. H Γερμανία θ’ αντιμετωπίσει τη νικήτρια του αγώνα Ιταλία-Σλοβενία (7/9, 18:30) στην προημιτελική φάση.

Η αστοχία των «πάντσερ» έξω από τα 6.75 (είχαν 1/24 στις αρχές της 3ης περιόδου) επέτρεψε στην ομάδα του σέντερ των Μπόστον Σέλτικς Νιεμίας Κέτα να προσπεράσει ακόμη και με +5 (21-26 στο 16ο λεπτό). Στην 3η περίοδο, ο Φραντς Βάγκνερ και ο Ιζαάκ Μπόνγκα οδήγησαν τη Γερμανία στο +9 (52-43), για ν’ απαντήσει με σερί 8-0 η Πορτογαλία (τους πέντε διαδοχικούς πόντους σημείωσε ο Ντιόγκο Μπρίτο) και να πλησιάσει στον πόντο, 52-51, στο 30ό λεπτό.

Οι Γερμανοί μπήκαν αποφασισμένοι στην 4η και τελευταία περίοδο. Ο Μαοντό Λο σημείωσε δύο τρίποντα και το γερμανικό σερί 13-0 έφερε τα «πάντσερ» στο +14 (65-51). Ο Τραβάντε Ουίλιαμς ευστόχησε σε τρίποντο (65-54) 5:42΄΄ πριν τη λήξη, αλλά αυτή θα ήταν η τελευταία φορά που οι Ίβηρες θα ήταν απειλητικοί. Έως το φινάλε, οι Πορτογάλοι θα σημείωναν μόλις 4 πόντους, την ώρα που ο Μαοντό Λο θα ευστοχούσε σε ένα ακόμη τρίποντο και ο Τρίσταν Ντα Σίλβα σε τρία, για το τελικό 85-58.

Ο Ντένις Σρέντερ σημείωσε 16 πόντους, αλλά ο πόιντ γκαρντ των Σακραμέντο Κινγκς είχε 0/7 τρίποντα και μόνο 3 ασίστ. Ο Φραντς Βάγκνερ πέτυχε επίσης 16 πόντους (0/4 τρίποντα), μάζεψε 7 ριμπάουντ και μοίρασε 5 ασίστ. Ο Ιζαάκ Μπόνγκα είχε συγκομιδή 15 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Από την Πορτογαλία που επιστρέφει στη Λισαβόνα, ο Νιεμίας Κέτα σημείωσε double double, με 18 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Σενγκούν και Οσμάν οδήγησαν την Τουρκία στους 8

Όλοι περίμεναν… μονόλογο, εξελίχθηκε σε θρίλερ. Το πρώτο νοκ-άουτ της φάσης των «16» του Eurobasket 2025 κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με την Τουρκία να επικρατεί εν τέλει με σκορ 85-79 της άκρως μαχητικής και ανταγωνιστικής Σουηδίας!

Αντίπαλος της ομάδας του Εργκίν Αταμάν στα προημιτελικά της διοργάνωσης ο νικητής του αυριανού (7/9, 12:00) Πολωνία – Βοσνία Ερζεγοβίνη.

Ο Τσέντι Όσμαν… πυροβολούσε συνεχώς από τα 6,75μ. πραγματοποιώντας φοβερή εμφάνιση, όπως επίσης εξαιρετικός ήταν και ο συνήθης ύποπτος, Αλπερέμ Σενγκούν (double-double με 24π., 16ρ.). Πέντε διψήφιους είχαν οι Σκανδιναβοί, με τον Πέλε Λάρσον των Χιτ, τον Λουκ Χάκανσον και τον Σίμον Μπιργκάντερ να ξεχωρίζουν.

Η Τουρκία… κυνηγούσε σχεδόν σε όλο το πρώτο ημίχρονο με τη Σουηδία να έχει μπει εξαιρετικά στο ματς. Εξ ου και το σουηδικό προβάδισμα στην ανάπαυλα (37-42). Στο τρίτο δεκάλεπτο, o Ερτζάν Οσμάνι έκανε σπουδαία δουλειά και ο Άλπερεν Σενγκούν γέμισε τη στατιστική του με εντυπωσιακό τρόπο.

Οι Σουηδοί το πάλεψαν μέχρι το τέλος, αλλά τελικά η ομάδα του Αταμάν ήταν πιο ψύχραιμη στο φινάλε για το τελικό 85-79.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της φάσης των 16 του Eurobasket

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

Τουρκία – Σουηδία 85-79

Γερμανία – Πορτογαλία 85-58

18:30 Λιθουανία – Λετονία

21:45 Σερβία – Φινλανδία

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

12:00 Πολωνία – Βοσνία

15:15 Γαλλία – Γεωργία

18:30 Ιταλία – Σλοβενία

21:45 Ελλάδα – Ισραήλ

Ο δρόμος μέχρι τον τελικό του Eurobasket

