Έμμεσο μήνυμα ότι στοχεύει στην ολοκλήρωση της δεύτερης θητείας του και σε κάλπες το 2027, θέλησε να στείλει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη χθεσινή του ομιλία στα εγκαίνια της ΔΕΘ, μοιράζοντας στα επόμενα δύο χρόνια κάποιες από τις παροχές που περιείχε το «πακέτο» των ανακοινώσεων, όπως την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για τους συνταξιούχους και την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ όσων κατοικούν σε χωριά κάτω των 1.500 κατοίκων.

Προς την ίδια κατεύθυνση στόχευε εξάλλου και η έναρξη εφαρμογής των περισσότερων μέτρων μείωσης των φορολογικών συντελεστών από την 1η Ιανουαρίου του 2026, γεγονός που στην πράξη σημαίνει ότι το συνολικό όφελος που θα έχουν όλοι όσο ευνοούνται από τις μειώσεις των συντελεστών άμεσης φορολογίας θα φανεί στις αρχές του 2027 και θα συμπίπτει περίπου με την συνταγματική προθεσμία διενέργειας των επόμενων εκλογών.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παραδεχόμενος εμμέσως ότι έχει μείνει χωρίς συμμάχους στο σημερινό σκηνικό, έδειξε διάθεση να πέσουν οι τόνοι της σκληρής αντιπαράθεσης με τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις, χωρίς να αναγνωρίσει ότι το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για τη διαμόρφωση του κλίματος ανήκει στην κυβερνητική πλειοψηφία και στα μέλη του υπουργικού συμβουλίου.

Κατά πληροφορίες, μάλιστα, στις προθέσεις του είναι, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου την οποία θα παραχωρήσει στις 12 το μεσημέρι, να επιχειρήσει ανοίγματα και να καταβάλει προσπάθεια γεφύρωσης των χασμάτων στον ευρύτερο χώρο της Κεντροδεξιάς.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Η μαντινάδα για την… αλαζονεία των άλλων

Προκάλεσε άλλωστε η επίκληση εκ μέρους του της πασίγνωστης κρητικής μαντινάδας σύμφωνα με την οποία «Καλοχαιρέτα τους πεζούς όταν καβαλικέψεις για να σε χαιρετούν και αυτοί όταν θα ξεπεζέψεις». Ορισμένοι από το ακροατήριο την εξέλαβαν ως διάθεση για αυτοκριτική, αν και ο ίδιος περιορίστηκε να πει: «Ας τη θυμούνται όλοι καλά αυτή τη μαντινάδα».

Εξίσου εντυπωσιακές ήταν και οι αποστροφές του πρωθυπουργού ότι «οι πολίτες μπορεί να μας συγχωρούν αστοχίες, σίγουρα όμως δεν ανέχονται αλαζονείες», καθώς επίσης και ότι «δεν αισθάνομαι ότι είμαι μόνος με τη συνείδησή μου. Έχω δίπλα μου την ιστορία, τις αρχές, την ψυχή της παράταξής μας. Αρχές που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα ίδρυσής της από τον Εθνάρχη, τον Κωνσταντίνο Καραμανλή».

Υιοθετώντας μετριοπαθείς τόνους, κάτι που έλειπε από τις παρεμβάσεις του της τελευταίας διετίας, ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι «σήμερα απαιτείται, περισσότερο από ποτέ, μια πιο ψύχραιμη οπτική των διλλημάτων της σημερινής Ελλάδος, με βάση ένα διπλό κριτήριο: από τη μια πλευρά τη θέση μας στις παγκόσμιες εξελίξεις και, από την άλλη, ένα παρελθόν το οποίο πρέπει να μας κρατά μακριά από πειραματισμούς».

Δεν παρέλειψε, ωστόσο, να ρίξει την ευθύνη για την έλλειψη της αναγκαίας συναίνεσης, λέγοντας ότι «αν κρίνουμε από τις διαθέσεις των άλλων κομμάτων, το παρόν πολιτικό σκηνικό δυσκολεύεται να υπηρετήσει τις ανάγκες των καιρών».

Και πρόσθεσε ότι αυτή είναι και η απάντησή του «στο υποκριτικό επιχείρημα περί δήθεν ανυπαρξίας ενός αξιόπιστου πόλου στην άλλη όχθη». Συμπλήρωσε μάλιστα ότι «κανείς δεν εμπόδισε αυτός να διαμορφωθεί, αν διέθετε προτάσεις πιο πειστικές, πρακτικές, πιο αποτελεσματικές από αυτές της Νέας Δημοκρατίας».

Επιχειρώντας, εξάλλου, ανοίγματα σε πολίτες που δεν ανοίγουν στη δική του παράταξη και «μαζί τους αντιδράσαμε στην περιπέτεια του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ», μίλησε για ένα «ευρύ μέτωπο των Ελληνίδων και των Ελλήνων που πιστεύουν στην Ευρώπη, πιστεύουν στον εκσυγχρονισμό, πιστεύουν στη Δημοκρατία. Δεν ξεχνούν από πόσο πίσω ξεκινήσαμε. Μας ζητούν, όμως, να βαδίσουμε πιο γρήγορα».

Η φθορά, ο ΟΠΕΚΕΠΕ και οι αστοχίες

Βέβαια αυτό το «πιο γρήγορα» το απηύθυνε κυρίως στους υπουργούς του, λέγοντας: «Συνεπώς, ναι, το ξέρουμε καλά, ειδικά στο Υπουργικό Συμβούλιο, ότι καλούμαστε να κάνουμε ένα άλμα πιο γρήγορο από τη φθορά». Μια φθορά, η οποία, πάντως, οφείλεται τόσο στην αποπνικτική ακρίβεια όσο και στα σκάνδαλα.

Όπως εκείνο του ΟΠΕΚΕΠΕ που συγκλονίζει την κοινή γνώμη και στο οποίο έκανε ελάχιστη αναφορά μόνον και μόνον για να το εντάξει στις χρόνιες παθογένειες που «δυστυχώς δεν τις ξερίζωσε η δική μας διακυβέρνηση», αλλά «εμείς απαντάμε με πράξεις».

«Νομίζω, είπε αντιθέτως ο πρωθυπουργός, «ότι οι πολίτες αναγνωρίζουν την πρόοδο που έχει συντελεστεί. Έχουν, όμως, από εμάς περισσότερες απαιτήσεις, ειδικά σε ό,τι αφορά την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Αυτός, εξάλλου, ήταν και ο κύριος στόχος των μέτρων τα οποία μόλις εξήγγειλα».

Αλλά, κατέληξε, «δεν είναι μόνο η εφαρμοσμένη πολιτική το μοναδικό πεδίο στο οποίο κρινόμαστε. Οι πολίτες μπορεί να μας συγχωρούν αστοχίες, σίγουρα όμως δεν ανέχονται αλαζονείες».