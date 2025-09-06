Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της Μονής Σινά.

Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Σάββατο 6/9 επέστρεψε στην Αθήνα ο Αρχιεπίσκοπος Σινά κ. Δαμιανός συνοδευόμενος από την υφυπουργό Εξωτερικών κ. Αλεξάνδρα Στεφανοπούλου και τον Γενικό Γραμματέα κ. Γ. Καλατζή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπ. Εξωτερικών, προσγειώθηκε στις 7:15 πμ, στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, με ειδική πτήση της Aegean από το αεροδρόμιο Sharm El Sheikh.

Το 48ωρο παρασκήνιο με Γεραπετρίτη

Η επιχείρηση επιστροφής του Αρχιεπισκόπου Σιναίου κ. Δαμιανού από τη Μονή Σινά διοργανώθηκε από κοινού τα υπουργεία Εξωτερικών και Παιδείας – θρησκευμάτων.

Η ελληνική αποστολή μετέβη χθες, το μεσημέρι, στην Ι.Μ. Αγίας Αικατερίνης του Όρους Σινά με σκοπό την ασφαλή παραλαβή του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού και Ελλήνων πολιτών που βρίσκονταν στη Μονή, μεταξύ των οποίων και 9 μοναχοί που επιθυμούσαν την επιστροφή τους στην Αθήνα.

Επί 48ωες μεταξύ Ελλάδος και Αιγύπτου υπήρχε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών κ. Γιώργου Γεραπετρίτη και του Αιγύπτιου ομολόγου του προκειμένου να πραγματοποιηθεί και να ολοκληρωθεί η «επιχείρηση» επιστροφής του κ. Δαμιανού.

Η ειδική πτήση επιστροφής από το ξεκίνησε μετά τα μεσάνυχτα και μεταφέρθηκαν συνολικά 10 άτομα ο αρχιεπίσκοπος, μοναχοί και στενοί του συνεργάτες…

Από σήμερα το πρωί το Μοναστήρι αναμένεται να ανοίξει τις πύλες του στους προσκυνητές και τους τουρίστες.

Ξεκινούν οι διαδικασίες διαδοχής του Δαμιανού

Στο Μοναστήρι εισήλθαν οι μοναχοί που αντιδρούν στον κ. Δαμιανό και όλοι αναμένουν τις κινήσεις του για να δρομολογήσει τις διαδικασίες διαδοχής του.

Υπενθυμίζεται ότι την αποχώρησή του από την ηγουμενία της Μονής Σινά και την έναρξη από τον ίδιο των διαδικασιών της διαδοχής του άμεσα κοινοποίησε με πολυσέλιδη ανακοίνωσή του ο Αρχιεπίσκοπος Σιναίου κ. Δαμιανός.

Οπως αναφέρει οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν μόλις συμφωνηθούν και θα υλοποιηθούν με όλους, Αιγυπτιακές Αρχές, Ελληνική Κυβέρνηση και Εκκλησία της Ελλάδος.

Στην πεντασέλιδη ανακοίνωσή του, μεταξύ άλλων, εξαπολύει δριμύα επίθεση κατά το Πατριάρχη Ιεροσολύμων και τονίζει «…Ηρθε η ώρα να αναλάβω τις ευθύνες μου και να εγγυθώ τις διαδικασίες διαδοχής μου οι οποίες ξεκινούν άμεσα και πρέπει να ολοκληρωθούν γρήγορα αλλά με σωστό τρόπο ώστε η Ιερά Σιναϊτική Αδελφότητα, ενωμένη να επικεντρωθεί στην επίλυση του μεγάλου προβλήματος που αντιμετωπίζει.