«Επιχείρηση» επιστροφής του Αρχιεπισκόπου Σιναίου κ. Δαμιανού από τη Μονή Σινά διοργανώνουν από κοινού τα υπουργεία Εξωτερικών και Παιδείας – θρησκευμάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Βήματος από εχθές νωρίς το απόγευμα βρίσκεται σε εξέλιξη η διοργάνωση επιχείρησης μεταφοράς του Αρχιεπισκόπου Σιναίου Δαμιανού στην Ελλάδα. Εχει οργανωθεί η μεταφορά του ιδίου και άλλων δέκα ατόμων ανάμεσά τους μοναχοί και λαϊκοί συνεργάτες του.

Αναχωρεί η αποστολή για την επιστροφή του Αρχιεπισκόπου Δαμιανού

Μάλιστα για το σκοπό αυτό αναχωρεί αποστολή από την Αθήνα με ειδικό αεροπλάνο το οποίο αναμένεται να απογειωθεί στις εννέα του πρωί – σήμερα 5 Σεπτεμβρίου 2025 – και θα προσγειωθεί στο Σάμερ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου.

Η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου επικεφαλής της αποστολής

Την αποστολή αποτελούν κυρίως στελέχη του υπουργείου Εξωτερικών με επικεφαλής την υφυπουργό Εξωτερικών κ. Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Μαζί τους στην αποστολή στο Σινά και ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων Γιώργος Καλατζής.

Προσγείωση στο Σάμερ Ελ Σέιχ

Αφού η αποστολή προσγειωθεί στο Σάμερ Ελ Σέιχ θα πραγματοποιήσει οδικώς – με λεωφορεία και αυτοκίνητα – μια διαδρομή 3,5 ωρών προς το Ορος Σινά. Από την Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης η αποστολή θα παραλάβει τον Αρχιεπίσκοπο κ. Δαμιανό.

Η Μονή Σινά μετά τον Αρχιεπίσκοπο Δαμιανό

Μετά την αποχώρησή του, στην Ιερά Μονή της Αγίας Αικατερίνης Σινά θα εισέλθουν ξανά οι αντιδρώντες στις επιλογές του Αρχιεπισκόπου και ηγουμένου μοναχοί ενώ θα ξανανοίξουν οι πύλες της στους προσκυνητές και τους τουρίστες.

Στη συνέχεια και στα δύο επόμενα 24ωρα οι μοναχοί – μέλη της μοναστικής αδελφότητας του Σινά – αναμένεται να ξεκινήσουν τις διαδικασίες για τη διαδοχή του Αρχιεπισκόπου κ. Δαμιανού.