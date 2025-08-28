Μορφή αθροιστικής κριτικής στην κυβέρνηση για όλα όσα συνέβησαν τις 25 ημέρες που η Βουλή ήταν κλειστή είχε η ομιλία του Σωκράτη Φάμελλου, την Πέμπτη στην Ολομέλεια.

Αρχικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε έναν απολογισμό των διεθνών πεπραγμένων, κατηγορώντας το Μαξίμου για «ολιγωρία, αδιαφορία και λάθος χειρισμούς» και μιλώντας για την ανάγκη ενός «νέου Ελσίνκι» που θα θωρακίσει την παγκόσμια ειρήνη. Έκανε φυσικά εκτενή αναφορά στη λιμοκτονούσα Γάζα, ζητώντας εκ νέου την αναγνώριση του Κράτους Παλαιστίνης με ταυτόχρονες κυρώσεις στο Ισραήλ απέναντι στο «εγκληματικό σχέδιο Νετανιάχου».

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε επικεφαλής της Κουμουνδούρου από τη μία «οφείλει επιτέλους να ‘ξυπνήσει’ ο κ. Μητσοτάκης» και από την άλλη «δεν υπάρχει ώρα για μικροπολιτικές σκοπιμότητες» προσβλέποντας σε συντονισμένη δράση πάνω στην ομόφωνη απόφαση της Βουλής από το 2015, η οποία «δεν μπορεί να τίθεται εν αμφιβόλω ή να ζητείται επικαιροποίηση».

Εστιάζοντας στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Σωκρ. Φάμελλος επανέλαβε τη θέση του ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν έχει περαιωθεί η συζήτηση για την προκαταρκτική εξέταση. Επεσήμανε ξανά ότι «γίναμε μάρτυρες μιας πρωτοφανούς μεθόδευσης» που είχε στόχο «να μπαζώσει την αλήθεια» δεδομένου ότι ο Κυρ. Μητσοτάκης «φοβήθηκε μήπως βουλευτές ψηφίσουν μυστικά την παραπομπή και τον έλεγχο ή του κ. Αυγενάκη ή του κ. Βορίδη».

«Ο κ. Μητσοτάκης έστησε τη διαδικασία για να μην γίνει προκαταρκτική φιμώνοντας και τους βουλευτές του», όπως προσέθεσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς «τρέμει μήπως ανοίξουν στόματα, μήπως οι ‘Φραπέδες’, οι ‘Χασάπηδες’ αποκαλύψουν το σχέδιο των γαλάζιων παιδιών». Χαρακτήρισε μάλιστα τον πρωθυπουργό «δειλό», υπογραμμίζοντας πως «όσο και αν προσπαθεί να φιμώσει την αντιπολίτευση, όσο κι αν προσπαθεί να κυριαρχήσει μ’ ένα σύστημα προπαγάνδας, όλη η Ελλάδα ξέρει την αλήθεια».

«Ο κ. Μητσοτάκης έχει δυσανεξία στις δημόσιες πολιτικές»

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε ακόμη σε μια χώρα αθωράκιστη απέναντι στις πυρκαγιές, μιλώντας για «τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα του κυρίου Μητσοτάκη» που επιβεβαίωσαν το προηγούμενο διάστημα ότι «το επιτελικό κράτος έχει πήλινα πόδια» και χαρακτηρίζεται από «ανεπάρκεια στην πρόληψη, στην ετοιμότητα και στον συντονισμό».

Ο κ. Φάμελλος υποστήριξε γενικότερα ότι «ο κ. Μητσοτάκης έχει δυσανεξία στις δημόσιες πολιτικές», κρίνοντας ότι το υπό συζήτηση νομοσχέδιο για το πειθαρχικό δίκαιο στο Δημόσιο καταλήγει να είναι «οπισθοχώρηση».

«Μπροστά στη στρατηγική σας να ξεπουλήσετε σε ημετέρους ό,τι μπορεί να προλάβετε, πάτε την Ελλάδα πολλά χρόνια, για να μην πω δεκαετίες πίσω. Στην περίοδο της ΕΡΕ» τόνισε.

«Πειθαρχικός μπαμπούλας»

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ όλο αυτό αυτό έχει στόχο «να τιμώρησετε όποιον σηκώσει ανάστημα». Παράλληλα επιδιώκει την «ενίσχυση του κομματικού κράτους» και την «εξυπηρέτηση των δικών σας ‘γαλάζιων’ παιδιών με μόνο προσόν την κομματική ταυτότητα».

Ο κ. Φάμελλος περιέγραψε τις αλλαγές αυτές ως έναν «πειθαρχικό μπαμπούλα» που περιβάλλεται από έναν μανδύα αμφισβήτησης με αποτέλεσμα «να μην υπάρχει καμία εγγύηση αμεροληψίας».

Πάνω σε αυτό επεσήμανε ότι πρόκειται για «ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης των υπαλλήλων» και ότι «αποτελεί πλήγμα στα κατοχυρωμένα δικαιώματα», καθώς «η ‘αξιολόγησή’ σας είναι τιμωρία για όσους τολμούν να μην σκύψουν το κεφάλι».

Για «ένα γαλάζιο παραμάγαζο, ένα παράκεντρο με αδιαφανή χρηματοδότηση και ασαφή αποτελεσματικότητα» έκανε λόγο ακολούθως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δηλώνοντας υπέρ της αξιολόγησης, αλλά «με κανόνες και κριτήρια» που θα δεν επιτρέπουν να «διορίζετε ‘ημέτερους’, μετατρέποντας την αξιολόγηση σε πρόσχημα για κομματικά ρουσφέτια».

«Μεσαίωνας το εργασιακό νομοσχέδιο»

Ο Σωκρ. Φάμελλος ισχυρίστηκε ότι «τα ίδια κάνετε και με το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που ήδη έχει σηκώσει θύελλα αντιδράσεων», θεωρώντας ότι «είναι Μεσαίωνας», αφότου «βαφτίζετε την 13ωρη ημερήσια εργασία στον ίδιο εργοδότη ευελιξία και συναίνεση».

Επανέλαβε κατόπιν την ανάγκη επαναφοράς του 13ου και του 14ου μισθού στο Δημόσιο, ζητώντας την κυβέρνηση να επιλέξει αυτό το δημοσιονομικό βάρος αντί για τα υπερπλεονάσματα, αφού τέτοια μέτρα θα φέρουν «σημαντική ενίσχυση στην οικονομία.

«Πορεύεται με κυνισμό και αλαζονεία» κατέληξε για την κυβέρνηση ο κ. Φάμελλος, λέγοντας ότι «ο ελληνικός λαός δεν αντέχει άλλο». Γι’ αυτό και αναζητά «ανάσα» που θα «δίνει προοπτική» μέσα από μια προοδευτική διακυβέρνηση.