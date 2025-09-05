Με διθυραμβικά σχόλια υποδέχθηκαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης την ανακοίνωση από την αυτοκινητοβιομηχανία BMC ότι από ξεκίνησε η μαζική παραγωγή του νέου βασικού άρματος μάχης της Τουρκίας του Altay, από το εργοστάσιο της αυτοκινητοβιομηχανίας στην πρωτεύουσα Άγκυρα.

Τουρκικός κινητήρας και τουρκική παραγωγή

Σύμφωνα με τις αναφορές των τουκρικών μέσων το τουρκικό άρμα μάχης -το οποίο είναι βασισμένο στο σχέδιο του κορεατικού K2 Black Panther- είναι εξοπλισμένο με τεχνολογίες αιχμής και τροφοδοτείται από τον κινητήρα BATU, ο οποίος αναπτύχθηκε από την BMC Power, θυγατρική της BMC.

Το εργοστάσιο παραγωγής της BMC στην Άγκυρα χρησιμοποιεί βιομηχανικά ρομπότ και τεχνολογίες τελευταίας γενιάς για την κατασκευή του άρματος, σε όλη την γραμμή παραγωγής από την κατασκευή του σκελετού έως την τελική συναρμολόγηση.

Ο πρόεδρος της BMC, Φουάτ Τοσιάλι, δήλωσε ότι οι εγχώριοι στρατιωτικοί κινητήρες έχουν αναπτυχθεί στην BMC Power από πέρυσι, με ισχύ που κυμαίνεται από 400 έως 1.500 ίππους.

Ξεκίνησε το Altay και ετοιmάζεται και το Altuğ

«Το εργοστάσιό μας έχει πλέον ξεκινήσει τη μαζική παραγωγή, με τα θεμέλια του να μπαίνουν μόλις πέρυσι και αναμένουμε ότι θα καλύψει τις ανάγκες των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων και των συμμαχικών χωρών στην αμυντική βιομηχανία», ανέφερε. Όπως συμπλήρωσε «Σε αυτό το εργοστάσιο, θα παράγουμε τόσο το Altay όσο και το θωρακισμένο όχημα μάχης 8×8 επόμενης γενιάς, Altuğ».

Ο πρόεδρος της Υπηρεσίας Αμυντικής Βιομηχανίας (SSB) της Τουρκίας, Χαλούκ Γκιοργκιούν, δήλωσε ότι η υπηρεσία του παρείχε σημαντική υποστήριξη για αυτή την επιτυχία, λέγοντας ότι ο ίδιος ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν συμμετείχε επίσης στη διαδικασία, παρακολουθώντας τις εξελίξεις των επενδύσεων.

Τα παραπάνω έρχονται να επιβεβαιώσουν την επικέντρωση της τουρκικής ηγεσίας στο κομμάτι της παραγωγής εξοπλισμών και στην επένδυση στην αμυντική βιομηχανία.

«Ατσάλινο Θόλο» έφτιαξε η Τουρκία

Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα ο Τούρκο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, χαιρέτισε δημόσια την παράδοση στον στρατό του εγχώριου συστήματος αεράμυνας Ατσάλινος Θόλος (Steel Dome), που υποτίθεται ότι είναι στα πρότυπα του Iron Dome του Ισραήλ.

Όπως δήλωσε ο Ερντογάν: «Σήμερα παρέχουμε στον στρατό μας το σύστημα Steel Dome, που αποτελείται από 47 οχήματα αξίας 460 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο θα εμπνεύσει εμπιστοσύνη στους φίλους και φόβο στους εχθρούς. Αυτό το σύστημα θα κάνει τη διαφορά στην αεράμυνα της Τουρκίας. Αυτό είναι ένα σημείο καμπής για την χώρα μας».

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν σε τελετή στα κεντρικά γραφεία του τουρκικού αμυντικού γίγαντα Aselsan για να σηματοδοτήσει την παράδοση του έργου, το οποίο έχουν αναλάβει κρατικές εταιρείες Άμυνας.

«Οι πρόσφατες συγκρούσεις στην ευρύτερη περιοχή μας, έχουν αναδείξει τη σημασία των συστημάτων ραντάρ που ανιχνεύουν εισερχόμενες απειλές. Μόνο αν μια χώρα μπορεί να αναπτύξει το δικό της ραντάρ και σύστημα αεράμυνας, μπορεί να ατενίσει το μέλλον της με σιγουριά απέναντι στις τρέχουσες προκλήσεις ασφαλείας, ειδικά στην περιοχή μας», ανέφερε.

«Γνωρίζουμε τη σημασία του να μην αφήνουμε τίποτα στην τύχη… Με τον Ατσάλινο Θόλο, θα βρισκόμαστε πλέον σε διαφορετική κατηγορία όσον αφορά την αεράμυνα».

Τεχνολογική βάση 1,5 δισ δολαρίων

Ο Ερντογάν εγκαινίασε επίσης και μια γιγαντιαία τεχνολογική βάση κόστους 1,5 δισεκατομμυρίου δολαρίων, χαιρετίζοντάς την ως «τη μεγαλύτερη επένδυση στην αμυντική βιομηχανία που έγινε ποτέ στην ιστορία της δημοκρατίας».

«Η τεχνολογική βάση Ogulbey θα είναι ένα από τα πιο προηγμένα κέντρα αμυντικής τεχνολογίας της περιοχής», είπε.

Η τουρκική αμυντική βιομηχανία μεγαλώνει συνεχώς

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο συνολικός όγκος των αμυντικών έργων έχει ξεπεράσει τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια και τα ετήσια έσοδα της βιομηχανίας έχουν φτάσει τα 16 δισεκατομμύρια δολάρια. Το 2024, περισσότερες από 3.500 εταιρείες δραστηριοποιούνταν στον τουρκικό αμυντικό τομέα.

Η ετήσια δυναμικότητα των δαπανών σε Έρευνα και Ανάπτυξη που υπερβαίνει τα 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ πέρσι επιτεύχθηκε ρεκόρ εξαγωγών αμυντικού εξοπλισμού ύψους 7,15 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με το ποσό να πλησιάζει τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια.