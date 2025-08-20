Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επισημαίνει ότι η Τουρκία δεν μπορεί να αποκτήσει τα F-35 όσο κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση των ΗΠΑ στη συμμόρφωση με τον νόμο CAATSA.

Σαφές μήνυμα από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Η θέση της αμερικανικής κυβέρνησης για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 δεν έχει αλλάξει, όπως ξεκαθαρίζεται από το γραφείο Νομοθετικών Υποθέσεων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν πλήρως αφοσιωμένες στην εφαρμογή του νόμου CAATSA, που εμποδίζει την Τουρκία να αποκτήσει τα F-35 λόγω της κατοχής του ρωσικού αμυντικού συστήματος S-400.

Η παραπάνω αναφορά προέρχεται από ανώτερο αξιωματούχο του γραφείου σε επιστολή προς τον βουλευτή Κρις Πάππας, ο οποίος είχε ηγηθεί πρωτοβουλίας για να εκφράσουν οι νομοθέτες τις ανησυχίες τους σχετικά με την προστασία των αμερικανικών αμυντικών και πληροφοριακών πόρων.

Οι προϋποθέσεις για τα F-35 στην απαντητική επιστολή προς τον βουλευτή, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ τονίζει: «Η θέση των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με την απόκτηση και τη συνεχιζόμενη κατοχή από την Τουρκία του ρωσικού συστήματος S-400 δεν έχει αλλάξει, και οι προϋποθέσεις για την απόκτηση αεροσκαφών F-35 από τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι γνωστές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ορίζονται από το άρθρο 1245 του Νόμου για τον αμυντικό προϋπολογισμό του 2020».

Ο βουλευτής Κρις Πάππας είχε αποστείλει επιστολή στον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο εκφράζοντας ανησυχία για την προστασία των αμερικανικών πόρων και τη συμμόρφωση με τον νόμο CAATSA.

Μακροχρόνια σχέση και συνεργασία

Η επιστολή υπενθυμίζει ότι η Τουρκία είναι μακροχρόνια σύμμαχος στο ΝΑΤΟ με σημαντική ιστορία συνεισφορών στις αποστολές της συμμαχίας και ότι η αμυντική σχέση με τις ΗΠΑ παραμένει ζωτικής σημασίας για τα συμφέροντα ασφαλείας τόσο των ΗΠΑ όσο και του ΝΑΤΟ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν συνεργασία και διάλογο με την Τουρκία για την επίλυση διαφορών, ενώ η δυσαρέσκεια για την απόκτηση του συστήματος S-400 από την Άγκυρα έχει εκφραστεί σαφώς, μαζί με τα βήματα που προβλέπει ο νόμος CAATSA.

Η επιστολή καταλήγει με ευχαριστίες προς τον βουλευτή για τη δέσμευσή του στα αμερικανικά συμφέροντα ασφαλείας και την πρόθεση να προσφερθεί περαιτέρω συνδρομή από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.