Μόλις 22.000 θέσεις εργασίας προστέθηκαν στην αμερικανική οικονομία τον Αύγουστο, σε μία ακόμα ένδειξη ότι η αγορά εργασίας έχει πληγεί, εντείνοντας τις πιέσεις στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να μειώσει απότομα το κόστος δανεισμού.

Τα στοιχεία της Παρασκευής από το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας ήταν πολύ χαμηλότερα από τις αναθεωρημένες προς τα πάνω 79.000 θέσεις εργασίας που προστέθηκαν τον Ιούλιο και τις 75.000 που ανέμεναν οι αναλυτές σε δημοσκόπηση του Bloomberg.

Η έκθεση αποτελεί πλήγμα για τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει διαφημίσει τις φορολογικές περικοπές και τους δασμούς του ως ένα όφελος για τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επέκρινε έντονα την Fed και τον επικεφαλής της, Τζέι Πάουελ, επειδή δεν μείωσαν τα επιτόκια μέχρι στιγμής φέτος, επιμένοντας ότι το υψηλό κόστος δανεισμού βλάπτει τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις.

Πλήγμα στα αμερικανικά ομόλογα

Η τιμή των αμερικανικών ομολόγων αυξήθηκε κατακόρυφα μετά την ανακοίνωση των στοιχείων μισθοδοσίας, καθώς οι επενδυτές αύξησαν τα στοιχήματά τους ότι η Fed θα αρχίσει σύντομα να μειώνει ξανά τα επιτόκια μετά από μειώσεις 1 ποσοστιαίας μονάδας το 2024.

Η απόδοση του διετούς ομολόγου, η οποία είναι ευαίσθητη στις προσδοκίες για τα επιτόκια, υποχώρησε κατά 0,11 ποσοστιαίες μονάδες στο 3,48%.

«Τα στοιχεία δείχνουν ότι η αγορά εργασίας επιβραδύνεται αρκετά σημαντικά, πιθανώς περισσότερο από ό,τι ανέμενε η Fed στις αρχές του έτους», δήλωσε ο Gennadiy Goldberg, επικεφαλής στρατηγικής επιτοκίων των ΗΠΑ στην TD Securities.

Οι επενδυτές στοιχηματίζουν τώρα ότι υπάρχει περίπου 10% πιθανότητα για μια εξαιρετικά μεγάλη μείωση του επιτοκίου κατά μισή ποσοστιαία μονάδα στη συνεδρίαση της Fed αργότερα αυτόν τον μήνα. Πριν από τα στοιχεία για την απασχόληση, οι αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης προέβλεπαν μια κίνηση 250 εκατοστιαίων μονάδων.

Από την πλευρά του ο Steve Englander, παγκόσμιος επικεφαλής της έρευνας για τα νομίσματα της G10 στην Standard Chartered, δήλωσε ότι ο αριθμός αυτός σημαίνει ότι μια εντυπωσιακή μείωση του επιτοκίου κατά μισή ποσοστιαία μονάδα θα αποτελούσε πλέον «σοβαρή σκέψη» για την Fed.

Η αύξηση των θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ έχει μειωθεί κατά μέσο όρο σε 27.000 από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, σε σύγκριση με 123.000 τους πρώτους τέσσερις μήνες του έτους.

«Η αγορά εργασίας αρχίζει να παγώνει», δήλωσε η Diane Swonk της KPMG.

«Δεν είναι ποτέ καλό να βλέπουμε ύφεση και αυτή ήταν η πρώτη που είδαμε από τον Δεκέμβριο του 2020 στο αποκορύφωμα του κύματος Δέλτα [του κορονοϊού], όταν η οικονομία παραλίγο να εισέλθει σε διπλή ύφεση».

Πηγή: ot.gr