Δύο μικρά παιδιά εντοπίστηκαν από διερχόμενο οδηγό μόνα στους σε δρόμο στη Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες της voria.gr αναφέρουν μάλιστα ότι το ένα ήταν μωρό, λίγο παραπάνω από ενός έτους, το οποίο και μπουσουλούσε.

Τα δύο παιδάκια φέρεται να διέφυγαν από την προσοχή των γονιών τους και βγήκαν από το σπίτι τους, κινούμενα στον δρόμο, χωρίς να αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν ο αλβανικής υπηκοότητας πατέρας των παιδιών και η μητέρα τους που είναι από τη Βουλγαρία και κατηγορούνται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.