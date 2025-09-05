«Το έκανα επειδή δεν χωνεύω τους Ρομά, ήθελα να δείξω πως δεν προσέχουν τα παιδιά τους». Με αυτά τα λόγια ο 17χρονος εξήγησε στους αστυνομικούς γιατί άρπαξε το μωρό που βρέθηκε σε καρότσι σούπερ μάρκετ στην περιοχή της Ακρόπολης, ενώ κάτι αντίστοιχο είχε κάνει και με μωρό στην Ομόνοια.

Υπενθυμίζουμε ότι στις 14 Μαΐου ο ίδιος άνδρας είχε καταγραφεί σε σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια να παίρνει ένα μωρό 6 μηνών από την γιαγιά του. Το είχε κρύψει επιμελώς δίπλα σε κάδο σκουπιδιών στον Άλιμο και είχε εξαφανιστεί.

Η μητέρα του βρέφους κατέθεσε πως γνώρισε τον 17χρονο σε λεωφορείο, όταν της πρότεινε να αγοράσει τρόφιμα για το παιδί της, καθώς η ίδια ζητούσε οικονομική βοήθεια. Στη συνέχεια την ακολούθησε σε σούπερ μάρκετ και σε φαρμακείο, όπου εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και άρπαξε το μωρό.

«Μπήκε στο φαρμακείο μαζί με την κοπέλα και το μωράκι μέσα στο καρότσι να ψωνίσουν βρεφικό γάλα, αλλά όταν πήγαν στο ταμείο η κάρτα δεν είχε υπόλοιπο ώστε να πραγματοποιηθεί η συναλλαγή και έφυγαν υποτίθεται να φέρουν χρήματα», είπε η ιδιοκτήτρια του φαρμακείου στο MEGA. Όπως είπε νωρίτερα τους είχε δει να ψωνίζουν σε σούπερ μάρκετ της περιοχής.

Έκανε τον ελεγκτή

Ο 17χρονος κυκλοφορούσε για μήνες ελεύθερος και οι αστυνομικοί, αναλύοντας καρέ καρέ υλικό από κάμερες ασφαλείας, κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν και να τον συλλάβουν χθες (4/9) το απόγευμα.

Ο 17χρονος είχε συλληφθεί τον περασμένο Ιούνιο, διότι για ένα χρόνο παρίστανε τον ελεγκτή σε αστικά λεωφορεία στη Βάρη και έδινε πρόστιμα σε επιβάτες που δεν είχαν εισιτήριο.

Σε βάρος του τότε είχε σχηματιστεί δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Γλυφάδας για αντιποίηση, απάτη, πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας περί ασυρμάτων.

Τα βίντεο ντοκουμέντα

Στο βιντεοληπτικό υλικό που εξασφάλισε το MEGA φαίνεται ένας άνδρας ο οποίος φοράει τζιν παντελόνι και σκούρα μπλούζα να σπρώχνει ένα καρότσι μέσα στο οποίο είναι ένα μωρό. Η κάμερα κατέγραψε τον άγνωστο άνδρα να κινείται με το καροτσάκι στους δρόμους του Πειραιά με γρήγορο βηματισμό. Η ώρα είναι περίπου στις 16:10.

Σε άλλο βίντεο φαίνεται η μητέρα του μωρού με δύο παιδιά να εμφανίζονται και να τρέχουν απεγνωσμένα στον ίδιο δρόμο, προκειμένου να εντοπίσουν το μωρό.

Σε ακόμα ένα ντοκουμέντο φαίνεται η μητέρα του παιδιού να περπατάει και ο συγκεκριμένος άνδρας να τη συνοδεύει από το σούπερ μάρκετ, που έκαναν τα ψώνια, στο φαρμακείο, όπου έγινε η αρπαγή του βρέφους. Από το βίντεο φαίνεται να είναι και οι δύο χαλαροί, να περπατάνε και να μιλάνε.