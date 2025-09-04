Ένας 17χρονος συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης για την υπόθεση της αρπαγής βρέφους, που σημειώθηκε χθες στα Καμίνια με το μωρό να εντοπίζεται στην περιοχή της Ακρόπολης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για το ίδιο άτομο που είχε αρπάξει ένα άλλο μωρό, τον περασμένο Μάιο, από σούπερ μάρκετ στην Ομόνοια και το είχε αφήσει δίπλα σε κάδο στον Άλιμο.

Η σύλληψη του ανηλίκου έγινε στον Άλιμο από στελέχη του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων. Πηγές για το χθεσινό περιστατικό αναφέρουν ότι λίγο πριν την αρπαγή, ο 17χρονος είχε προσεγγίσει τη μητέρα του βρέφους, κοντά στο λιμάνι του Πειραιά, προσποιούμενος ότι θέλει να αγοράσει βρεφικό γάλα. Όταν εκείνη απομακρύνθηκε για να φέρει νερό, ο 17χρονος άρπαξε το καρότσι και τράπηκε σε φυγή.

Η σκηνή της αρπαγής καταγράφηκε σε βίντεο, στο οποίο διακρίνεται ομάδα Ρομά να τον καταδιώκει. Το βρέφος εντοπίστηκε τέσσερις ώρες αργότερα από μία 55χρονη γυναίκα σε πάρκο κοντά στην Ακρόπολη.

Η γυναίκα που δήλωσε μητέρα του παιδιού συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ενώ το βρέφος παραμένει για νοσηλεία στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».