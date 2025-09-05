Η Αθηνά Παπαχρήστου ήταν συνταξιούχος αγρότισσα που πριν δύο χρόνια, τον Νοέμβριο του 2023, είχε δωρίσει από το υστέρημά της στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου ένα ασθενοφόρο, προκαλώντας πανελλήνια συγκίνηση.

Πέθανε πριν περίπου ένα μήνα, στις 3 Αυγούστου 2025.

Στη σημερινή του ομιλία στο συνέδριο Economist ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην «αξέχαστη Αθηνά Παπαχρήστου».

Συγκεκριμένα είπε:

«Υπάρχει και μια άλλη Ελλάδα, που πρέπει να αναδείξουμε.

Της δημιουργίας, της αλληλεγγύης και του φιλότιμου.

Του γνήσιου πατριωτισμού.

Η Ελλάδα της αξέχαστης Αθηνάς Παπαχρήστου, που δώρισε το υστέρημά της για την αγορά ενός ασθενοφόρου.

Αυτή είναι η Ελλάδα!»

Γιατί είχε προχωρήσει στη δωρεά του ασθενοφόρου

Η συνταξιούχος αγρότισσα, μετά από πολλές δεκαετίες εργασίας δώρισε, ένα ολοκαίνουργιο και υπερσύγχρονο ασθενοφόρο, αξίας 65.000 ευρώ, στον τομέα ΕΚΑΒ Μεσολογγίου.

Η Αθηνά Παπαχρήστου, που ζούσε στο Μεσολόγγι με το υστέρημα μιας ζωής θέλησε να καλύψει, όπως είχε πει τότε, τις ανάγκες των συμπολιτών της, ενώ έκανε τη δωρεά, επειδή χρειάστηκε πολλές φορές η διακομιδή της στο Νοσοκομείο της Πάτρας, αλλά δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο.

«Χρειάστηκε πολλές φορές η διακομιδή μου στο νοσοκομείο της Πάτρας. Συνήθως δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο και μια φορά που υπήρξε αυτό έπαθε βλάβη στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου και μετακινήθηκα με ταξί. Έτσι αποφάσισα να αγοράσω ένα ασθενοφόρο και να το διαθέσω στο νοσοκομείο για να καλύπτει τις ανάγκες των συμπολιτών μου» είχε δηλώσει τότε με αφοπλιστική ειλικρίνεια.

Ως ελάχιστη αναγνώριση για την προσφορά της, η τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου την είχε παρασημοφορήσει με το παράσημο του Ταξιάρχη του Τάγματος της Τιμής, σε ειδική τελετή που είχε διεξαχθεί στο Προεδρικό Μέγαρο.