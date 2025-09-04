Ρατσιστική μεταχείριση καταγγέλλει ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, στα ΚΤΕΛ Κηφισού.

Με ανάρτησή του περιγράφει την προσπάθεια ενός άνδρα από την Αφρική να βγάλει εισιτήριο για να ταξιδέψει, την άρνηση των υπαλλήλων και την αποστομωτική απάντηση «για την ασφάλεια σας οι αλλοδαποί ταξιδεύουν βράδυ» που έδωσαν όταν παρενέβησαν άλλοι επιβάτες και είπαν ότι υπήρχαν πολλές κενές θέσεις στο λεωφορείο.

«Το θέμα θα έρθει στην Βουλή και το υπουργείο Μεταφορών θα πρέπει να τοποθετηθεί ξεκάθαρα […] Ο ρατσισμός και το μίσος για τα εργασιακά δικαιώματα πηγαίνουν χέρι-χέρι» λέει μεταξύ άλλων στην ανάρτηση ο κ. Ηλιούπουλος.