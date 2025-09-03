Το εμβληματικό τελεφερίκ Γκλόρια στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας, που είναι πολύ δημοφιλές στους τουρίστες, εκτροχιάστηκε και συνετρίβη.

Πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 3 θύματα.

Νωρίτερα, το CNN Portugal μετέδωσε πως υπάρχουν περίπου 20 θύματα, χωρίς να διευκρινίσει εάν υπάρχουν νεκροί.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε το ατύχημα, αλλά δεν έδωσε άλλες λεπτομέρειες.

Δείτε βίντεο: