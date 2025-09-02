Ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει φέτος στη Θεσσαλονίκη διπλά αγχωμένος. Είναι πολιτικά πιεσμένος και οικονομικά ανήσυχος. Διάχυτη είναι η δυσαρέσκεια στην κοινωνία, η γκρίνια περισσεύει, τα πορτοφόλια είναι αδειανά για τους περισσότερους των πολιτών παρά τα κύματα ευημερίας που προσπαθεί να μεταδώσει το Μέγαρο Μαξίμου, και οι απαιτήσεις των βουλευτών διευρύνονται, καθώς πρώτοι εκείνοι υποδέχονται αιτήματα της κοινωνίας και καταγράφουν τις πολιτικές φθορές ιδιαιτέρως στην ύπαιθρο χώρα, όπου η επαφή είναι άμεση και η αμφισβήτηση ευθεία.

Ο κ. Μητσοτάκης, εισερχόμενος στον έβδομο χρόνο της διακυβέρνησής του, ξέρει ότι οι πολιτικές συνθήκες έχουν αλλάξει, τίποτε δεν θυμίζει τις νικηφόρες εκλογικές μέρες του 2023 και γνωρίζει ότι οι προσδοκίες έχουν καμφθεί – και οι ανοχές επίσης. Αντιλαμβάνεται επιπλέον ότι το 2026 είναι έτος προεκλογικό – για ορισμένους αμιγώς εκλογικό – και έτσι προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στις αυξανόμενες κοινωνικές διεκδικήσεις και στους περιορισμούς που τα δημόσια οικονομικά θέτουν.

Περιττό να σημειώσουμε ότι η γοητεία που ασκούσε άλλοτε στο εκλογικό σώμα βαίνει φθίνουσα και το κλίμα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι το καλύτερο. Οι εσωκομματικές συγκρούσεις δεν λείπουν και είναι κοινό μυστικό ότι οι δελφίνοι προπαρασκευάζουν τη διαδοχή, χτίζουν σχήματα διεκδίκησης που επιδρούν στη λειτουργία της κυβέρνησης, η οποία μόνο για την ορμή της δεν διακρίνεται το τελευταίο διάστημα.

Ταυτόχρονα η κόπωση της οικονομίας είναι εμφανής διά γυμνού οφθαλμού. Ο τουρισμός δείχνει να πιάνει ταβάνι. Μπορεί οι αφίξεις τουριστών να βαίνουν αυξανόμενες αλλά τα έσοδα δεν αυξάνονται αναλόγως, παρά μένουν στάσιμα. Και οι επενδύσεις αντιστοίχως δεν κινούνται βάσει των προσδοκιών.

Τι βλέπουν οι τραπεζίτες

Στις τράπεζες παρατηρούν ότι οι επιχειρηματίες φρενάρουν τα όποια νέα σχέδιά τους και περιορίζονται στην ολοκλήρωση των υπαρχόντων, ιδιαιτέρως των χρηματοδοτούμενων από το Ταμείο Ανάκαμψης, η συμβολαιοποίηση των οποίων επιβάλλεται να έχει κλείσει το αργότερο μέχρι τον Αύγουστο του 2026.

Γενικώς στα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας πιστεύουν ότι η επερχόμενη πολιτική αβεβαιότητα αρχίζει να επιδρά και να δημιουργεί συνθήκες επιβράδυνσης στην οικονομική δραστηριότητα.

Υπό το βάρος των παραπάνω πολιτικών και οικονομικών συνθηκών θα περίμενε κανείς ότι η κυβέρνηση θα επέλεγε μια γενναία στροφή στην οικονομική της πολιτική. Ωστόσο τίποτε τέτοιο δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα.

Οι εξαγγελίες θα περιοριστούν στη ζώνη της άμεσης φορολογίας και ουδεμία άλλη ουσιαστική αλλαγή θα επέλθει στη ζώνη των φόρων, ιδιαιτέρως στον ΦΠΑ, οι συντελεστές του οποίου δεν πρόκειται να μειωθούν.

Οι οικογένειες με παιδιά

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το οικονομικό επιτελείο έχει καταλήξει στη μικρή οριζόντια μείωση όλων των συντελεστών του φόρου εισοδήματος, χωρίς διεύρυνση των κλιμακίων. Και η όποια επιπρόσθετη φορολογική μείωση θα προβλέπεται για τις οικογένειες με παιδιά, με την πρόβλεψη συγκεκριμένων εκπτώσεων για κάθε παιδί, στη βάση της πολιτικής αντιμετώπισης της εξελισσόμενης δημογραφικής κρίσης.

Κατά τα φαινόμενα στο υπουργείο Οικονομικών έκριναν ότι αυτή είναι η εισοδηματικά ευκρινέστερη και δημοσιονομικά απολύτως ελεγχόμενη φορολογική μεταβολή. Κατά τα λοιπά το μείγμα της οικονομικής πολιτικής θα μείνει εν πολλοίς ίδιο και ο στόχος της δημοσιονομικής σταθερότητας κυρίαρχος.

Στο υπουργείο Οικονομικών μετρούν και ξαναμετρούν το κόστος των εξαγγελιών της Θεσσαλονίκης, με τον αρμόδιο υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά να αμύνεται σθεναρά, περιγράφοντας αναλυτικά το δημοσιονομικό βάρος κάθε επιπρόσθετης παροχής. Ετσι κι αλλιώς, όπως λένε οι στενοί συνεργάτες του αρμόδιου υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, οι διαθέσιμοι πόροι δεν είναι άπειροι. Το πακέτο της Θεσσαλονίκης θα υπερβεί λίγο τα 1,5 δισ. ευρώ, αλλά παρά τα υπερπλεονάσματα τα όρια των δαπανών είναι πεπερασμένα, ορίζονται αυστηρά από το νέο σύμφωνο σταθερότητας και συμφωνούνται με τις ευρωπαϊκές αρχές. Ετσι επέλεξαν να αφιερώσουν το μεγαλύτερο μέρος των διαθέσιμων πόρων στη ζώνη της άμεσης φορολογίας, εκτιμώντας ότι θα έχει τη μεγαλύτερη επίδραση στην κοινωνία και κατ’ επέκταση στο εκλογικό σώμα.

Με το βλέμμα στο Παρίσι

Επιπλέον, οι στενότεροι των συνεργατών του υπουργού Οικονομικών δεν κρύβουν ότι η πολιτική και δημοσιονομική κρίση που ταλανίζει τη Γαλλία εγκυμονεί κινδύνους για όλη την Ευρώπη, οι οποίοι δεν είναι αδιάφοροι για την βαρυνόμενη με υψηλό χρέος Ελλάδα, παρότι είναι επαρκώς ρυθμισμένο και με ελεγχόμενο κόστος εξυπηρέτησης τουλάχιστον μέχρι το 2032.

Επισημαίνουν χαρακτηριστικά ότι ενδεχόμενη επιδείνωση των δημοσιονομικών συνθηκών σε μία από τις ισχυρότερες χώρες της Ευρώπης δεν θα αφήσει ανέγγιχτη την πάντα ευάλωτη Ελλάδα. Κοινή είναι η πεποίθηση ότι ο Πρωθυπουργός θα θελήσει να αναδείξει και να υπερασπιστεί στη Θεσσαλονίκη το αγαθό της δημοσιονομικής σταθερότητας, που θεωρεί ότι αποτελεί και το μεγαλύτερο επίτευγμα της διακυβέρνησής του.

Οπως και να έχει, η γαλλική κρίση θα προσθέσει ένα επιχείρημα στον κ. Μητσοτάκη προκειμένου να υπερασπιστεί την κρίσιμη για την πορεία της οικονομίας πολιτική σταθερότητα, την οποία υποτίθεται πως μόνο αυτός εγγυάται στη χώρα μας.

Προσέλκυση επενδύσεων

Από εκεί και πέρα στο υπουργείο Οικονομικών θα επιμείνουν στις πολιτικές προσέλκυσης επενδύσεων και προσεχώς θα πυκνώσουν τις πρωτοβουλίες και τις συναντήσεις με παράγοντες και σχήματα της διεθνούς επιχειρηματικής κοινότητας, γιατί απλούστατα πιστεύουν ότι έτσι δημιουργούνται προϋποθέσεις διαρκούς και βιώσιμης ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία.

Η προσέλκυση ισχυρών διεθνών σχημάτων εμπλουτίζει την παραγωγική ικανότητα της χώρας, δημιουργεί βάσεις εξωστρέφειας και ενσωμάτωσης νέων παραγωγικών υποδειγμάτων. Πιστεύουν για παράδειγμα ότι η εκδοχή της αυξημένης και κατ’ ορισμένους διευρυνόμενης τελευταίως συμμετοχής της πολυεθνικής UniCredit στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha Bank δείχνει τον δρόμο.

Οπως και η εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τη Euronext είναι χαρακτηριστική και αποτελεί παράδειγμα ένταξης της χώρας σε κύκλους ευρύτερων οικονομικών συνόλων ικανών να αναδείξουν τις κρυμμένες αξίες της και να καταστήσουν την ελληνική οικονομία ελκυστική και κομμάτι της διεθνούς επενδυτικής δραστηριότητας. Για την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών θα ήταν ευχής έργο να υπάρξουν και άλλες αντίστοιχου μεγέθους διεθνείς συμμετοχές και στις υπόλοιπες συστημικές ελληνικές τράπεζες ή να προέκυπταν μεγαλύτερα σχήματα από μεταξύ τους συγχωνεύσεις.

Εξελίξεις που θα επέτρεπαν, κατά την εκτίμησή τους, την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων και σε αμιγώς παραγωγικές ζώνες, επιτρέποντας τη διεκδικούμενη παραγωγική ανασύνταξη της χώρας. Πηγές του υπουργείου Οικονομικών αναφέρουν ότι ήδη μεγάλοι ευρωπαϊκοί και αραβικοί όμιλοι αναζητούν επενδυτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα και βρίσκονται σε σχετικές συζητήσεις με επιχειρηματίες.

Εχει ενδιαφέρον επίσης το γεγονός ότι στο υπουργείο Οικονομικών συζητούν το ενδεχόμενο συνεργασιών με κινεζικά σχήματα ειδικευμένα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπου πρωτοπορούν.