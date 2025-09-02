Με αιχμηρές τοποθετήσεις οι βουλευτές του ΠαΣοΚ ανέλυσαν τη δεύτερη ημέρα της «Μαύρης Βίβλου», τις επιπτώσεις στην οικονομία, την ενέργεια, την εργασία, την υγεία, την κοινωνική συνοχή και την καθημερινότητα των πολιτών. Επιχείρησαν να τεκμηριώσουν την εικόνα ενός «κράτους σε αδιέξοδο» που, όπως υποστηρίζουν, είναι αποτέλεσμα των επιλογών της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, τα έξι τελευταία χρόνια. Το ΠαΣοΚ, με τη «Μαύρη Βίβλο», επιχειρεί να σκιαγραφήσει όχι μόνο την αποτύπωση της σημερινής κατάστασης, αλλά, και να στρώσει το χαλί, ενόψει ΔΕΘ, που θα δώσει και το στίγμα ενός εναλλακτικού ολοκληρωμένου σχεδίου διακυβέρνησης.

Τις παρουσιάσεις για τα κυβερνητικά πεπραγμένα, έκαναν η υπεύθυνη ΚΤΕ Οικονομίας για θέματα τραπεζών, ιδιωτικού χρέους και προστασίας δανειοληπτών, Μιλένα Αποστολάκη, ο υπεύθυνος ΚΤΕ Ανάπτυξης, Γιώργος Νικητιάδης, ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Παύλος Χρηστίδης, ο υπεύθυνος ΚΤΕ Ενέργειας, Φραγκίσκος Παρασύρης, και ο τομεάρχης Υγείας, Ιωάννης Τσίμαρης.

«Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει αλλεργία στο κοινωνικό κράτος»

Στόχος των σημερινών τοποθετήσεων, όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠαΣοΚ Κώστας Τσουκαλάς, κατά την εισαγωγή του, είναι «να αναδείξουν πώς η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τα έξι αυτά χρόνια, λειτούργησε ως καταλύτης για τη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων». Υποστήριξε δε, ότι αυτό δεν έγινε κατά λάθος, δεν ήταν αστοχία και ούτε έγινε επειδή υπήρχαν οι εξωγενείς παράγοντες, «αλλά ήταν μια συνειδητή πολιτική επιλογή της κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Με αφορμή τη σημερινή και τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου, ο κ. Τσουκαλάς είπε ότι το ΠαΣοΚ ασκεί αξιόπιστη και τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και σχολίασε πως αν η κυβέρνηση σκοπεύει να απαντήσει «σε αυτά που εμείς επισημαίνουμε με νούμερα, ας το κάνει μια φορά με νούμερα. Χθες όλες οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης συνιστούσαν απόλυτη αποδοχή αυτών που εμείς λέμε με αριθμούς. Ελπίζουμε να μην αρχίσει πάλι η κυβέρνηση με τοξικότητα και διχαστικό λόγο, απλά να επιτίθεται, και να απαντήσει μια φορά με νούμερα».

Ερωτηθείς για την απάντηση της ΝΔ στη χθεσινή παρουσίαση του ΠαΣοΚ, είπε ότι η χώρα μας παραμένει με τον μεγαλύτερο πληθωρισμό στην Ευρώπη, ενώ σε σχέση με την κυβερνητική θέση για τις ανισότητες, ότι εξαιτίας των πολιτικών της μειώθηκε ο κίνδυνος αποκλεισμού από τη φτώχεια, απάντησε πως «όταν το μερίδιο κερδών επιχειρήσεων αυξάνεται σε μια χώρα, σε σχέση με το ΑΕΠ και το μερίδιο μισθών στο ΑΕΠ μειώνεται, αυτό είναι η πιο περιγραφική εικόνα αυτού που λέμε ”διευρυμένες κοινωνικές ανισότητες”. Σήμερα, όταν βλέπουμε στη χώρα ότι ένα μεγάλο μέρος δεν μπορεί να πάρει την ιατρική φροντίδα όταν τη χρειάζεται και είμαστε πρώτοι σε αυτό στην Ευρώπη, αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει…».

«Η κερδοφορία των τραπεζών συνεχίζεται»

Η Μιλένα Αποστολάκη, που διαδέχθηκε τον Κώστα Τσουκαλά, σημείωσε πως τους τελευταίους 18 μήνες, το συνολικό ληξιπρόθεσμο ιδιωτικό χρέος, προς τράπεζες και Δημόσιο αυξήθηκε κατά σχεδόν 10 δισ. ευρώ, φτάνοντας συνολικά τα 225 δισ. Το ληξιπρόθεσμο χρέος προς τις Δ.Ο.Υ. για τον Μάιο 2025, σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ, που παρουσίασε η Χαριλάου Τρικούπη, ανέρχεται σε 110,78 δισ. Ευρώ (από 107 δισ. ένα έτος πριν), εκ των οποίων 26,45 δισ. θεωρούνται ανεπίδεκτα είσπραξης.

«Η οφειλή αφορά περισσότερα από 4,6 εκατομμύρια ΑΦΜ»

Σχετικά με τα κόκκινα δάνεια, παρά τους πλειστηριασμούς και τις ρευστοποιήσεις εξασφαλίσεων, ανέρχονται στο τέλος του 2024 σε 73 δισ. ευρώ, όσο και στο τέλος του 2023. Από αυτά, τα 65 δισ. αφορούν δάνεια που έχουν ήδη πωληθεί σε funds. Εξάλλου, ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός έχει πενιχρά αποτελέσματα, καθώς από τις ολοκληρωμένες αιτήσεις, μόλις το 15% κατέληξε σε ρύθμιση. Παράλληλα η Μιλένα Αποστολάκη επεσήμανε πως η κερδοφορία των τραπεζών από προμήθειες και χρεώσεις έχει ξεπεράσει κάθε προσδοκία.

«Τα καθαρά κέρδη των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, το 2024, ανήλθαν σε 4,532 δισ. ευρώ, έναντι 3,645 δισ. ευρώ το 2023 (+24,33%). Η κερδοφορία συνεχίστηκε και το πρώτο τρίμηνο του 2025, όπου τα καθαρά κέρδη έφτασαν τα 1,24 δισ. ευρώ. Τα έσοδα από τις προμήθειες για τις συστημικές τράπεζες παρουσιάζουν σταθερή και μεγάλη αύξηση: 2020: 1,25 δισ. Euro 2021: 1,51 δισ. Euro 2022: 1,66 δισ. Euro 2023: 1,80 δισ. Euro 2024: 2,15 δισ. Euro Q1 2025: 544 εκατ. Euro (έναντι 477 εκατ. Euro το Q1 2024). Η επιβάρυνση των τραπεζών από τη μείωση ή εξάλειψη των προμηθειών εκτιμάται σε μόλις 150 εκατ. ευρώ ετησίως».

Ακρίβεια παντού

Ο Γιώργος Νικητιάδης χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα και επιτέθηκε στην κυβέρνηση για το θέμα της ακρίβειας, τονίζοντας πως η Νέα Δημοκρατία αποτελεί την πρωταθλήτρια Ευρώπης στην ανικανότητα και στην αδυναμία να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. «Θεωρώ ότι είναι πανθομολογούμενο το θέμα και η διαπίστωση αυτή, καθότι η Νέα Δημοκρατία, από το 2019 είχε υποσχεθεί να μειώσει τις τιμές και να ελέγξει την ακρίβεια στα τρόφιμα. Τι πέτυχε μέχρι σήμερα; Το βλέπουμε όλοι, οπουδήποτε στρέψουμε το βλέμμα μας. Ακρίβεια παντού, με αποκορύφωμα τα τρόφιμα, όπου, με βάση την ΕΛΣΤΑΤ οι αυξήσεις, από το 2019 έως το 2025, έχουν φτάσει το 34%».

Παράλληλα, ο κ. Νικητιάδης αναφέρθηκε σε διάφορες παροχές που έκανε η κυβέρνηση με την μορφή των ”pass”, οι οποίες όμως απέτυχαν, όπως είπε, να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα και εξαπέλυσε νέα επίθεση σχετικά με τις αυξήσεις στα ασφάλιστρα.

«Μιλάμε για αυξήσεις που ο μέσος όρος είναι 30%, αλλά τα ασφάλιστρα υγείας σε κάποιες περιπτώσεις έχουν πάει 45%. Και με ένα Εθνικό Σύστημα Υγείας που πάσχει, αντιλαμβάνεστε πόσο σημαντικό είναι να έχει ο κόσμος ασφάλεια υγείας για να μπορέσει να προσφύγει στον ιδιωτικό τομέα. Και έρχονται οι ασφαλιστικές εταιρείες και εκτοξεύουν τα ασφάλιστρα, πώς; Με τον νόμο που ψήφισε ξανά η Νέα Δημοκρατία, τον 4738/2020, όπου βάζει ως δείκτη για τον καθορισμό των ασφαλίστρων υγείας να τον αποφασίζει ο ΙΟΒΕ, δηλαδή ο ιδιωτικός χώρος. Αμ, δε γίνεται έτσι. Ξεσηκώνεται ο κόσμος, γιατί το τρέχον έτος πήγαν και ανακοίνωσαν αυξήσεις 15-18% στα ασφάλιστρα υγείας», δήλωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας στο κλείσιμο της ομιλίας του την απαξίωση του καταναλωτικού μηνύματος.

Μητσοτάκης: Ο πρωθυπουργός του 13ωρου

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο Παύλος Χρηστίδης, που ζήτησε στην αρχή της τοποθέτησης του από 2.5 εκατομμύρια συνταξιούχους και 2.5 εκατομμύρια εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, να αξιολογήσουν από μόνοι τους τι έκανε για αυτούς η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, τα τελευταία έξι χρόνια.

Στη συνέχεια, μίλησε για το νέο νομοσχέδιο που έχει έρθει για διαβούλευση και τόνισε πως «ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία θα μείνουν στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός και το κόμμα του 13ωρου». 140 χρόνια μετά την εξέγερση των εργαζομένων για οκτάωρο, η Νέα Δημοκρατία νομιμοποιεί το 13ωρο εργασίας. Και αυτό νομίζω ότι τα λέει όλα για τον τρόπο με τον οποίο η Νέα Δημοκρατία διανέμει τον πλούτο στη χώρα σε συγκεκριμένα συμφέροντα, σε αντίθεση με αυτά που κάνει για τους εργαζόμενους».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠαΣοΚ μίλησε σε υψηλούς τόνους για την πολιτική της κυβέρνησης, που «διευρύνει τις ανισότητες» και έκανε μία αναδρομή σε όλους τους νόμους που έχουν έρθει προς ψήφιση, κατά τη θητεία της. «Και ποιο είναι, τελικά, το αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής; Η ατομική διαπραγμάτευση υπερίσχυσε της συλλογικής. Το δικαίωμα στην απεργία περιορίστηκε ουσιαστικά. Η απόλυση έγινε πιο εύκολη και πιο φθηνή. Οι ώρες εργασίας αυξήθηκαν μέσα από νέες «ευελιξίες». Και η ρητορική περί «προστασίας των εργαζομένων» αποδείχθηκε ένα κενό γράμμα. Η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας είναι μια πολιτική, η οποία δεν επιστρέφει στον σκληρά εργαζόμενο το μερίδιο που θα έπρεπε να παίρνει από την όποια ανάπτυξη υπάρχει στον τόπο», υπογράμμισε μεταξύ άλλων.

«Αυξήθηκε 51% η κιλοβατώρα»

Για οδυνηρά αποτελέσματα σε σχέση με την ενέργεια έκανε λόγο ο Φραγκίσκος Παρασύρης. «Από 15,15 λεπτά / κιλοβατώρα το 2019, οι Έλληνες πληρώνουν σήμερα 23,49 λεπτά / κιλοβατώρα. Αυτή είναι μία αύξηση της τάξεως του 51% σε σχέση με το 2019. Η επιβάρυνση στα ελληνικά νοικοκυριά είναι πολύ μεγαλύτερη από τις αντίστοιχες αυξήσεις που έχουμε στην Ευρώπη των 27. Και επειδή τα διαθέσιμα στοιχεία που έχουμε είναι μέχρι τις αρχές του 2025, φαίνεται η ψαλίδα πόσο ανοιγμένη είναι σε σχέση με την ευρωπαϊκή, που έχουμε μία διαφορά 17 ποσοστιαίων μονάδων», τόνισε ο υπεύθυνος ΚΤΕ Ενέργειας.

Παράλληλα, επεσήμανε πως «η μέση ελληνική οικογένεια έχει μια επιβάρυνση της τάξεως του 52% σήμερα σε σχέση με τις τιμές του 2019. Οι νέοι, οι μονογονεϊκές οικογένειες και τα ζευγάρια έχουν μία επιβάρυνση της τάξεως του 63% σε σχέση με το 2019, ενώ στην Ευρώπη αυτή η επιβάρυνση είναι στο μισό, είναι στο 30».

Τα στοιχεία που παρέθεσε ο κ. Παρασύρης για τα κόστη του ρεύματος, δείχνουν πως η ενέργεια εκτροχιάζει τον προϋπολογισμό στα νοικοκυριά. Συγκεκριμένα, η αναφορά του στον δείκτη αδυναμίας θέρμανσης των νοικοκυριών προκάλεσε συζητήσεις μεταξύ των παρευρισκόμενων στην αίθουσα. «Σε αυτόν λοιπόν τον δείκτη, το 2024, η Ελλάδα παρουσιάζεται στο 19%, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στο 9%, δηλαδή παρακάτω από το μισό στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Τα νοικοκυριά με έναν ενήλικα άνω των 65 ετών είναι 27%, όταν στην Ευρώπη είναι στο 11% και ένας ενήλικας με ένα προστατευόμενο μέλος έχει 27,5% αδυναμία θέρμανσης, όταν στην Ευρώπη είναι στο 15%. Αυτό τι μας αποδεικνύει; Ότι οι κοινωνικές ανισότητες και μέσα από τη διαδικασία αυτή της ενεργειακής πολιτικής και του κόστους ρεύματος διευρύνονται, υπονομεύεται το δικαίωμα της αξιοπρεπούς διαβίωσης σε εκατομμύρια ευάλωτους πολίτες, η Ελλάδα το 2024 βρέθηκε στη χειρότερη θέση μαζί με τη Βουλγαρία, ως προς την αδυναμία θέρμανσης των νοικοκυριών – το ποσοστό είναι υπερδιπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο».

«Η Υγεία δεν μπορεί να είναι προϊόν»

Ο Ιωάννης Τσίμαρης έβαλε ένα πλαίσιο από την πρώτη κιόλας στιγμή της τοποθέτησής του, τονίζοντας πως η υγεία αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και πυλώνα ενός σύγχρονου κράτους δικαίου. Στη συνέχεια, επεσήμανε πως το δικαίωμα της υγείας «υπονομεύεται συστηματικά από μία πολιτική υποχρηματοδότησης, στρατηγικής αδράνειας και υποβάθμισης του Εθνικού Συστήματος Υγείας και μετακύλισης του κόστους στις πλάτες των πολιτών, με αποτέλεσμα την αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων».

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης του, ο κ. Τσίμαρης επιτέθηκε στην κυβέρνηση που, όπως είπε, θεωρεί την υγεία, κόστος και όχι επένδυση. Παράλληλα, υπογράμμισε πως «από το 2019, τα νοικοκυριά δαπάνησαν 5,12 δισ. ευρώ για υπηρεσίες υγείας, ενώ το 2024 ήταν 6,59 δισ. ευρώ. Δηλαδή, σε πέντε χρόνια περίπου με την πολιτική ιδιωτικοποίησης του ΕΣΥ, ανάγκασε τα νοικοκυριά να ξοδέψουν επιπλέον 1,5 δισ. ευρώ για να καλύψουν αυτές τις ανάγκες. Επιπλέον όσον αφορά στα ιδιωτικά νοσήλια, τα θεραπευτήρια, από 1,6 δισ. ευρώ το 2019, οι Έλληνες πήγαν περισσότερο στον ιδιωτικό τομέα, για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα υγείας τους, για να χειρουργηθούν, έχουν φτάσει στο 2,6 δισ. ευρώ. Μιλάμε για 600 εκατομμύρια ευρώ αύξηση στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας».

Μίλησε ακόμη για το προσωπικό του ΕΣΥ, σημειώνοντας πως «με βάση τα στοιχεία, οι αποχωρήσεις ήταν 13.883 ως το 2024, ενώ οι διορισμοί ήταν 8.070, μιλώντας πάντα για μόνιμο προσωπικό, με τους 1.770 να είναι στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας».