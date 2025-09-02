Την εμπλοκή του Παναγιώτη Σημανδηράκη στην πολύκροτη υπόθεση της πανίσχυρης εγκληματικής οργάνωσης που δρούσε απροκάλυπτα σε Χανιά και Ρέθυμνο, έσπευσε να διαψεύσει η Αστυνομία, μετά τη δημοσιοποίηση τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε καταγραφεί από τον «κοριό» της μεταξύ του επιχειρηματία που έχει κορυφαία θέση στο κατηγορητήριο για την Μαφία της Κρήτης και του δημάρχου Χανίων.

Προχωρώντας σε διευκρινίσεις, η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει ότι ο δήμαρχος δεν εμπλέκεται, επισημαίνοντας παράλληλα ότι ο κ. Σημανδηράκης απέρριψε την απόπειρα επηρεασμού από τον φερόμενο αρχηγό του κυκλώματος και νυν κατηγορούμενο.

Συγκεκριμένα, «αναφορικά με τη δικαστική διερεύνηση υπόθεσης εγκληματικής οργάνωσης στην περιοχή των Χανίων, από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Από τα στοιχεία της σχηματισθείσας δικογραφίας προκύπτει με σαφήνεια ότι ο Δήμαρχος Χανίων ουδεμία εμπλοκή ή συμμετοχή είχε στην υπόθεση.

Αντιθέτως, καταγράφεται απόπειρα επηρεασμού του από μέλος της εγκληματικής οργάνωσης, την οποία ο ίδιος απέρριψε, αποφεύγοντας οποιαδήποτε περαιτέρω επικοινωνία και ενέργεια.

Ως εκ τούτου, κάθε αναφορά ή υπαινιγμός περί εμπλοκής του Δημάρχου Χανίων είναι αβάσιμος και δεν στηρίζεται σε κανένα στοιχείο της δικογραφίας.

Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει με αμείωτη ένταση το έργο της για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την προσαγωγή όλων των υπευθύνων ενώπιον της Δικαιοσύνης».