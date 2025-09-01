Με μια «Μαύρη Βίβλο» γεμάτη στοιχεία και παραδείγματα κυβερνητικής ανεπάρκειας, το ΠαΣοΚ επιχειρεί αυτή την εβδομάδα να στήσει το δικό του κατηγορητήριο απέναντι στο Μέγαρο Μαξίμου.

Τέσσερις διαφορετικές συνεντεύξεις Τύπου λειτουργούν ως σκηνές του ίδιου έργου: η αποδόμηση της κυβερνητικής αφήγησης και η ανάδειξη μιας πραγματικότητας που, όπως λέει η Χαριλάου Τρικούπη, απέχει έτη φωτός από τις προεκλογικές δεσμεύσεις της Νέας Δημοκρατίας. Η «Μαύρη Βίβλος» που θα παρουσιαστεί σε ενότητες Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, αποτελεί ουσιαστικά μαζί με την επετειακή εκδήλωση της 3ης Σεπτεμβρίου για το δημογραφικό, το πρώτο ημίχρονο στην πολιτική αντεπίθεση του κόμματος πριν από τη Δ.Ε.Θ..

Την επόμενη εβδομάδα από τη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης σκοπεύει να παρουσιάσει τη «λευκή βίβλο» των προτάσεών του. Φιλοδοξώντας με αυτό τον τρόπο να δείξει πως το ΠαΣοΚ δεν περιορίζεται στην καταγγελία, αλλά πως διαθέτει ολοκληρωμένο σχέδιο για την επόμενη μέρα της χώρας.

Ο τόπος των συνεντεύξεων Τύπου θα είναι το ισόγειο της Χαριλάου Τρικούπη, εκεί που λειτουργεί το γραφείο Τύπου του κόμματος. Οι αρμόδιοι Βουλευτές και Τομεάρχες του ΠαΣοΚ, την πρώτη εβδομάδα του μήνα, θα παρουσιάσουν μαζί με τον εκπρόσωπο Τύπου Κώστα Τσουκαλά τα πεπραγμένα της κυβέρνησης στους κρίσιμους τομείς της οικονομίας, της παραγωγικής ανασυγκρότησης, του κόστους διαβίωσης, της πολιτικής προστασίας και των θεσμών υπό τον γενικό τίτλο: «6 χρόνια Νέα Δημοκρατία. Αποτύχατε. Να η Ελλάδα που παραδίδετε».

Οι ομιλητές και ο στόχος

Σήμερα στην πρώτη θεματική ενότητα ομιλητές θα είναι οι Π. Γερουλάνος, Π. Κουκουλόπουλος, Μ. Χνάρης, Γ. Παλαιοδήμος, Κ. Γάτσιος. Αύριο Τρίτη, σειρά παίρνουν οι Μ. Αποστολάκη, Γ. Νικητιάδης, Π. Χρηστίδης, Φ. Παρασύρης, Ι. Τσίμαρης

Την Πέμπτη και μετά την ανάπαυλα της Τετάρτης, που θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση για τα 51 χρόνια από την ίδρυση του ΠαΣοΚ αφιερωμένη στο δημογραφικό, στη συνέντευξη Τύπου θα βρεθούν οι Α. Πουλάς, Μ. Χριστοδουλάκης, Μ. Χάλαρης, Π. Δημόπουλος. Ενώ την Παρασκευή και τελευταία ημέρα παρουσίασης της «Μαύρης Βίβλου» στο πάνελ θα κάτσουν οι Ε. Λιακούλη, Π. Δουδωνής, Χ. Κακλαμάνης, Κ. Γεωργάκη.

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή η γεμάτη με δράσεις εβδομάδα του ΠαΣοΚ, κρατάει αναμμένες τις μηχανές της Χαριλάου Τρικούπη, που δείχνει να τις έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ. Όχι μόνο γιατί όλη αυτή η προσπάθεια καταλήγει και κορυφώνεται στη Δ.Ε.Θ. την επόμενη εβδομάδα, με την επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη για πρώτη φορά ως επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά κυρίως, γιατί το κλίμα μεταξύ κυβέρνησης και ΠαΣοΚ είναι τεταμένο και ο μηχανισμός της Χαριλάου Τρικούπη σκοπεύει να χρησιμοποιήσει κάθε γρανάζι του.

Κορυφαίο στέλεχος που βρίσκεται κοντά στον πρόεδρο του κόμματος μιλώντας στο Βήμα διευκρίνισε πως «όλο το καλοκαίρι τα στελέχη του ΠαΣοΚ δούλεψαν για αυτές τις πρώτες εβδομάδες του Σεπτεμβρίου που είναι κρίσιμες. Τους θέλουμε όλους κοντά μας και για να μεταφέρουν το μήνυμα για πολιτική αλλαγή, αλλά και το πρόγραμμα που φτιάξαμε μαζί με την κοινωνία και όχι σε κλειστά γραφεία». Παράλληλα επεσήμανε πως «όσο το ΠαΣοΚ αναδεικνύει τα ψέματα της κυβέρνησης και φέρνει κοστολογημένες προτάσεις -λύσεις για τα προβλήματα των πολιτών, τόσο η Ν.Δ. θα συνεχίζει τις επιθέσεις της» κατέληξε.