Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής στην Κάρυστο. Όπως μεταδίδει το evima.gr, δύο άτομα Τουρκικής υπηκοότητας συνελήφθησαν για εμπόριο ναρκωτικών.

Οι αστυνομικές Αρχές προχώρησαν σε έρευνα σε σπίτι που διέμεναν οι δύο δράστες στο κέντρο της Καρύστου. Εκεί φαίνεται ότι εντόπισαν μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών και συνέλαβαν τους δύο άνδρες.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, όπως και τα ευρήματα από την έρευνα της ΕΛΑΣ.