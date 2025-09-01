Το κατώφλι του ανακριτή πέρασε στις 12 το μεσημέρι ο οδηγός της μηχανής, ο οποίος ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο στην Ακτή Δυμαίων της Πάτρας, όπου έχασε τη ζωή της μια 86χρονη γυναίκα και τραυματίστηκε 8χρονη.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί κακουργηματική ποινική δίωξη, ενώ είχε ήδη οδηγηθεί το Σάββατο στον εισαγγελέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο βρέθηκε αρνητικό.

Έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο.

Η κηδεία της 86χρονης θα γίνει την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου στην Πάτρα.

Ο γιος και κόρη της άτυχης γυναίκας σκέφτονται αν και αυτοί θα κινηθούν νομικά.

Ποιος είναι ο 46χρονος;

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 46χρονος, πατέρας τεσσάρων παιδιών, είχε απασχολήσει τις Αρχές για υποθέσεις κλοπών και ναρκωτικών.

Για δύο χρόνια είχε εκτίσει την ποινή του στη φυλακή, ενώ το 2013 αποφυλακίστηκε.

«Δεν ζήτησε ούτε συγνώμη»

Από τη μεριά του ο πατέρας της μικρής που είναι τραυματισμένη τονίζει:

«Το παιδί μου έχει πολλά χτυπήματα. Με πνίγει το δίκιο μου. Δεν με νοιάζει εάν είχε ποινικό παρελθόν. Αν με είχε πάρει τηλέφωνο και ζητούσε συγγνώμη, θα του έλεγα ‘δεν πειράζει, το παιδί μου ζει, κοίτα να ξεμπλέξεις’. Δεν με πήρε κανένας τηλέφωνο», είπε ο πατέρας της 8χρονης.

«Το παιδί μου ξυπνάει τη νύχτα και λέει ‘έρχεται η μηχανή πάνω μου’. Τη γιαγιά τη διέλυσε η μηχανή. Την είδα στο νεκροτομείο, τη διέλυσε».

Όπως ανέφερε ο πατέρας της 8χρονης, ο ίδιος ζήτησε την κόρη του να την παρακολουθήσει ψυχολόγος στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται, ωστόσο όπως του είπαν το νοσοκομείο δεν διαθέτει ψυχολόγο.