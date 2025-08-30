Στον Εισαγγελέα οδηγήθηκε σήμερα ο 46χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας που σκότωσε την 86χρονη στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα και παρέσυρε την 8χρονη που κρατούσε απο το χέρι η άτυχη ηλικιωμένη. Σε βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική ποινική δίωξη και την Δευτέρα θα απολογηθεί στον ανακριτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flamis.gr το αλκοτέστ του οδηγού, που είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, βγήκε αρνητικό. Είναι συντετριμένος και σε σχέση με το δυστύχημα δήλωσε πώς δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Στους αστυνομικούς δεν έχει πει πολλά, περιορίστηκε να πει ότι πήγαινε βόλτα.

«Θα πάρω τον νόμο στα χέρια μου»

«Γυρνώντας από το νότιο πάρκο και λίγο πριν ανέβει η γιαγιά με το παιδί μου πάνω στο διάζωμα για να περάσουν στο άλλο ρεύμα απέναντι, ο ασυνείδητος οδηγός πέρασε με κόκκινο το φανάρι από την Ιερόθεου επί της ακτής Δυμαίων με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Η γιαγιά βλέπει την μηχανή ότι πάει να πέσει πάνω στο παιδί, πετάει το παιδί στο πεζοδρόμιο, χτυπάει την γιαγιά, την σακατεύει. Ακαριαίος θάνατος επιτόπου και σπάει χέρια πόδια και στο παιδί μου και αυχένα», τονίζει ο πατέρας της 8χρονης.

Και συνέχισε: «Αν αυτός δεν κατηγορηθεί για κακούργημα, για φόνο, τον νόμο θα τον πάρω στα χέρια μου εγώ. Και θα το κάνω για την αυτοθυσία που έκανε αυτή η γυναίκα για το παιδί μου. Εγώ θα τον σκοτώσω με τα ίδια μου τα χέρια και ας έρθουν να με δικάσουν».