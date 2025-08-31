Με ταχύτατους ρυθμούς «τρέχει» η εμπορική επανάσταση της Ινδίας που τροφοδοτείται από την αυξανόμενη ζήτηση, τον έντονο ανταγωνισμό και τα… δισεκατομμύρια δολάρια που συρρέουν από επενδυτικά fund από όλο τον κόσμο.

Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις συναγωνίζονται την Amazon.com Inc. και την Flipkart, που υποστηρίζεται από την Walmart Inc., για να καλύψουν τις πόλεις της χώρας με μικρές, υπερτοπικές αποθήκες και εκατοντάδες διανομείς – τα πάντα για να διανέμουν είδη παντοπωλείου, ηλεκτρονικά είδη και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και χρυσά νομίσματα σε λιγότερο από 10 λεπτά.

Γιατί η Ινδία είναι διαφορετική

Είναι ένα μοντέλο που έχει κατακλύσει βουνά μετρητών -και έχει εξαφανιστεί- σχεδόν σε κάθε άλλη μεγάλη αγορά. Ωστόσο, οι επενδυτές ποντάρουν στη διαφορετικότητα της Ινδίας, παρά το γεγονός ότι το εν λόγω μοντέλο δεν αναπτύσσεται με τους ίδιους ρυθμούς στον υπόλοιπο κόσμο.

Με πυκνοκατοικημένες πόλεις, χαμηλό κόστος εργασίας και μια ανερχόμενη τάξη άνω των 730 εκατομμυρίων καταναλωτών της Gen Z που έχουν υιοθετήσει την ψηφιακή τεχνολογία και των millennials, οι οποίοι είναι συνηθισμένοι σε άμεσες υπηρεσίες, η χώρα μπορεί να είναι το μόνο μέρος όπου η παράδοση σε 10 λεπτά μπορεί να λειτουργήσει σε μεγάλη κλίμακα.

Οι SoftBank Group Corp., Temasek Holdings Pte. και Tencent Holdings Ltd. συγκαταλέγονται μεταξύ των παγκόσμιων επενδυτών = πολλοί από τους οποίους είδαν παρόμοια μοντέλα να καταρρέουν στις ΗΠΑ και την Ευρώπη- οι οποίοι επενδύουν δισεκατομμύρια στην κούρσα του άμεσου εμπορίου της Ινδίας.

Η αγορά αναμένεται να εκτοξευθεί στα 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις έως το 2035, από 6 δισεκατομμύρια δολάρια τώρα, σύμφωνα με το Bloomberg Intelligence. Αυτό θα την καθιστούσε σχεδόν το ένα πέμπτο των συνολικών πωλήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου της χώρας, από μόλις 5% σήμερα.

Delivery, ετών 5

Μόλις πέντε ετών, ο τομέας έχει ήδη δει εκρηκτική ανάπτυξη. Η Blinkit, η οποία εξαγοράστηκε από την Eternal Ltd. (τότε γνωστή ως Zomato) για περίπου 570 εκατομμύρια δολάρια πριν από μόλις τρία χρόνια, αξίζει πλέον τουλάχιστον 15 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με ορισμένους αναλυτές.

Η Zepto, αξίας 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων, στοχεύει σε δημόσια εισαγωγή στο χρηματιστήριο τον επόμενο χρόνο.

Η Swiggy Ltd., της οποίας το Instamart είναι το «βαρύ» της πυροβολικό, αποτιμάται στα 12 δισεκατομμύρια δολάρια, με τον βραχίονα γρήγορου εμπορίου της να εκτιμάται ότι αντιπροσωπεύει περίπου το 40% αυτού του ποσού.

Οι αποτιμήσεις των εταιρειών αυξάνονται ραγδαία και απότομα, τα περιθώρια κέρδους όμως είναι ελάχιστα και η αγορά σφύζει από σχεδόν πανομοιότυπους ανταγωνιστές, που θέλουν να κερδίσουν τον ίδιο πελάτη. Οι εταιρείες δαπανούν μεγάλα ποσά για να προσφέρουν κίνητρα και εκπτώσεις, που αν αποσυρθούν για κάποιο λόγο, το μοντέλο θα μπορούσε γρήγορα να καταρρεύσει.

Οι τρεις παίκτες

Οι τρεις ινδικές νεοσύστατες επιχειρήσεις – οι Blinkit, Instamart και Zepto – επένδυσαν στο last mile delivery, δημιουργώντας πυκνά δίκτυα dark stores στα αστικά κέντρα. Αυτά αφορούν αποθήκες στρατηγικά τοποθετημένες για την εκπλήρωση παραγγελιών σε ακτίνα δύο μιλίων. Οι εγκαταστάσεις μοιάζουν με μικροεκδόσεις των καταστημάτων της Costco Wholesale Corp., βελτιστοποιημένες για αποτελεσματικότητα. Δημοφιλή είδη όπως πατατάκια και κρεμμύδια βρίσκονται κοντά στην είσοδο, ενώ πιο ογκώδη, που καταναλώνονται πιο σπάνια -όπως κλιματιστικά, εστίες, κουζίνες- βρίσκονται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους πιο πίσω.

Η πρόσφατη είσοδος της Amazon, μαζί με την επέκταση της Flipkart, στο γρήγορο εμπόριο πέρυσι, φέρνει αντιμέτωπα τα τεράστια δίκτυα logistics των παλαιών παικτών με τους νεότερους παρόχους που έχουν κατασκευαστεί για ταχύτητα.

Οι τρεις αυτοί παίκτες διαθέτουν πλέον χιλιάδες από αυτές τις μίνι αποθήκες, οι περισσότερες από τις οποίες αναπτύσσονται μέσω franchise. Η Blinkit λειτουργεί περισσότερα από 1.500 σκοτεινά καταστήματα σε περισσότερες από 100 πόλεις. Η Zepto έχει περισσότερα από 1.000 σε 40 πόλεις και η Instamart διαχειρίζεται 1.062 καταστήματα που εκτείνονται σε 127 πόλεις.

Αυτό είναι «μοναδικό στην Ινδία», δήλωσε στο Bloomberg ο Chandranath Dey, επικεφαλής των logistics και των βιομηχανικών δραστηριοτήτων της Ινδίας στην εταιρεία παροχής υπηρεσιών ακινήτων JLL. «Δεν μπορεί να συμβεί στις ΗΠΑ, γιατί η υπηρεσία που αφορά ‘το τελευταίο μίλι’ είναι εξωφρενικό εκεί με το κόστος εργασίας. Στην Ινδία, είναι μια επανάσταση».

Το στοίχημα της επιτυχίας

Και γι’ αυτό μπορεί να πετύχει, εκεί που άλλοι δεν έχουν καταφέρει. Από τη μια, η ταχεία στροφή προς τις ψηφιακές πληρωμές, τροφοδοτούμενη από προσιτά smartphones και εξαιρετικά φθηνά δεδομένα, έχει συγκλίνει με τα μεγάλα κενά στις παραδοσιακές υποδομές λιανικής πώλησης, καθιστώντας τη χώρα μοναδικά κατάλληλη για παράδοση σε 10 λεπτά.

Σχεδόν 890 εκατομμύρια Ινδοί είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο, μεταμορφώνοντας τον τρόπο με τον οποίο ένας αυξανόμενος πληθυσμός ψωνίζει, πληρώνει και αναμένει να παραλάβει ό,τι παραγγέλνει.

Επίσης, οι καταψύκτες ή οι χύμα αποθηκευτικοί χώροι απουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό στα αστικά νοικοκυριά, καθώς η ινδική διατροφή σπάνια βασίζεται σε κατεψυγμένα είδη και τα φρέσκα προϊόντα και το κρέας είναι άμεσα διαθέσιμα σε πλανόδιους πωλητές. Οι καταναλωτές τείνουν να αγοράζουν είδη πρώτης ανάγκης σε μικρότερες ποσότητες και πιο συχνά — μια συνήθεια που «κουμπώνει» στο γρήγορο εμπόριο.

Από την άλλη, σε μια χώρα όπου λόγω μεγάλου οικονομικού και κοινωνικού χάσματος, η έννοια της βοήθειας είναι διαδεδομένη, οι εργαζόμενοι εμφανίζονται διατεθειμένοι να λειτουργούν έτσι, αλλά με επαγγελματικό χαρακτήρα και επ’ αμοιβή.

Στον αντίποδα, πολλά καταστήματα κλείνουν και ορισμένοι εργαζόμενοι σε περιστασιακές θέσεις διαμαρτύρονται. Περισσότερα από 200.000 καταστήματα έκλεισαν πέρυσι, σύμφωνα με ένα συνδικάτο λιανοπωλητών, πυροδοτώντας εκκλήσεις για ρύθμιση. Οι εργαζόμενοι σε περιστασιακές θέσεις, εν τω μεταξύ, πιέζουν για δίκαιη αμοιβή και καλύτερες συνθήκες εργασίας.

