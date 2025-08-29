Ο Πρωθυπουργός, με τις χθεσινές ανακοινώσεις του, ακύρωσε το καταστροφικό, από κάθε πλευρά, σχέδιο για τη ΔΕΘ και την πόλη, γεγονός που το αξιολογώ θετικά. Όμως δημιούργησε και πολλά ερωτηματικά.

Δικαίωση και ικανοποίηση είναι τα πρώτα συναισθήματα και οι πρώτες σκέψεις όλων αυτών που, είτε εδώ και χρόνια, είτε άλλοι τους τελευταίους μήνες, διατύπωσαν δημόσια τις διαφωνίες τους με το πολυδιαφημισμένο σχέδιο της δήθεν «ανάπλασης» της ΔΕΘ και πρότειναν χρήσιμες εναλλακτικές λύσεις. Ουσιαστικά πρότειναν την επιλογή, στην οποία όλοι συμφωνούσαν μέχρι το 2013.

Θέλω όμως, να απευθύνω μερικά ερωτήματα στον Πρωθυπουργό, που αφορούν και τους εμπνευστές της λεγόμενης «ανάπλασης», όπως:

Γιατί, μέχρι τώρα, ως Πρωθυπουργός, υποστήριζε το σχέδιο; Δεν είχε αξιολογήσει τόσα χρόνια ότι δεν ωφελούσε ούτε τη ΔΕΘ, ούτε τη Θεσσαλονίκη, ούτε την οικονομία της; Δεν τον προβλημάτιζε ότι, το σχέδιο της λεγόμενης «ανάπλασης», ξεκίνησε με αρχικό κόστος 124 εκατ. ευρώ, τα οποία θα έβαζε ο ιδιώτης επενδυτής και, έφθασε τα 370 εκατ. ευρώ, ως εκκίνηση της διαπραγμάτευσης με τους επενδυτές, με τα περισσότερα να τα βάζει το Δημόσιο; Δε γνώριζε τις διαφωνίες των πολιτών, των δημάρχων και των επιστημονικών φορέων, τόσο πολύ πριν τις δημοτικές εκλογές, όσο και μετά; Γιατί δε δέχτηκε να συζητήσει μαζί τους, τόσα χρόνια; Δε γνώριζε, ενώ συνεχώς αναφέρεται στην ψηφιακή οικονομία και τις νέες τεχνολογίες, ότι η ΔΕΘ, ούτε έχει, ούτε στο σχέδιο της λεγόμενης «ανάπλασης», υπήρχε, τέτοια επιλογή;

Τη χθεσινή του ανακοίνωση, θα μπορούσα να την εκλάβω και ως συγγνώμη, όμως 13 χρόνια χαμένα, συν όσα θα ακολουθήσουν, είναι πολλά. Η ΔΕΘ έχει πλήρως απαξιωθεί, η πόλη και η οικονομία της έχουν και θα έχουν μεγάλες οικονομικές και κοινωνικές απώλειες.

Τη λειτουργία της την συντηρεί το Δημόσιο, με τα υπουργεία, τους φορείς του Δημοσίου και τα ΝΠΔΔ. Η παρουσία της ιδιωτικής οικονομίας, για την οποία υπάρχει η ΔΕΘ, είναι περιορισμένη και φθίνουσα.

Θέλω να απευθύνω και μερικά ακόμη ερωτήματα σε αυτούς, που σχεδίασαν και υποστήριζαν μέχρι χθες το έργο του Real Estate και του ΣΔΙΤ, όπως:

Νιώθουν την ανάγκη να πουν δημόσια, αν συμφωνούν με τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού και γιατί συμφωνούν, ενώ μέχρι τώρα έκαναν το αντίθετο; Νιώθουν την ανάγκη για τα 13 χρόνια, συν όσα χαμένα χρόνια ακολουθήσουν, να ζητήσουν μια έμπρακτη συγγνώμη;

Όμως, διαβλέποντας τον κίνδυνο, η ΔΕΘ για πολλά ακόμη χρόνια να παραμένει στην κατάσταση της παρακμής, μέχρι το τυπικό τέλος της, θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες για το μεγάλο, ανοικτό και πυκνό Μητροπολιτικό Πάρκο και τη Νέα ΔΕΘ, γιατί:

Η νέα πρόταση του Πρωθυπουργού εγκαταλείπει το εγκληματικό και καταστροφικό σχέδιο, ως εκ τούτου είναι θετική. Έχει όμως, πολλά αδύναμα και ασαφή, μάλλον σκοπίμως, σημεία που την καθιστούν ανεφάρμοστη και αδύναμη να υποστηρίξει την ανάπτυξη της ΔΕΘ στην νέα εποχή, όπως και την ισόρροπη ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης. Η δυτική Θεσσαλονίκη πάλι μένει έξω από τις επιλογές της κυβέρνησης.

Αφού ο Πρωθυπουργός δέχτηκε να ανακατασκευαστεί το Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης», ακόμη πιο σημαντικό είναι να δεχτεί την ανακατασκευή και μερικών από τα περίπτερα που είναι ιστορικά και αρχιτεκτονικά σημαντικά, πολύ πιο σημαντικά από το «Ιωάννης Βελλίδης».

Με αυτό τον τρόπο, η Νέα ΔΕΘ θα γίνει πιο γρήγορα, θα κοστίσει πολύ λιγότερο και θα δημιουργήσει λιγότερα προβλήματα, κατά τη διάρκεια της κατασκευής της.

Θα ήθελα επίσης να τον ενημερώσω ότι ακόμη και στο νέο τεράστιο περίπτερο των 30.000 τετραγωνικών μέτρων, που προτείνει να κατασκευαστεί, δεν είναι δυνατόν για ευνόητους λόγους να οργανωθούν οι μεγάλες και βαριές εκθέσεις, οι ιδιαίτερα πετυχημένες, Agrotica και Zootechnia.

Αυτές πρέπει να οργανώνονται στην δυτική Θεσσαλονίκη, στον χώρο του αγροκτήματος του ΔΙΠΑΕ, έκτασης 800 στρεμμάτων, επιλογή με την οποία συμφωνεί και η διοίκηση του Πανεπιστημίου.

Δεν πρέπει να χαθεί άλλος χρόνος.

Ο Πρωθυπουργός, πρέπει να συζητήσει με τους φορείς της πόλης και με εκπροσώπους των πολιτών, για την οριστικοποίηση της τελικής πρότασης και αυτό μπορεί να γίνει μέχρι το τέλος του χρόνου, το αργότερο.

Υ.Γ.: Για μερικά κόμματα της αντιπολίτευσης, είναι η ώρα και της δικής τους συγγνώμης.