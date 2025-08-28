Το Σάββατο 30 Αυγούστου, με ΤΑ ΝΕΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ, κυκλοφορεί το νέο τεύχος του περιοδικού «ΙΣΤΟΡΙΕΣ».

Στο έκτο τεύχος οι «ΙΣΤΟΡΙΕΣ» επιστρέφουν στις απαρχές του ελληνικού 20ού αιώνα και στην προσωπικότητα που εν πολλοίς καθόρισε τις σημαντικές διαδρομές του.

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος είναι ο ηγέτης που λατρεύτηκε ως χαρισματικός και πολεμήθηκε ως αντίπαλος σε εποχές εθνικού διχασμού. Είναι, κυρίως, όμως, ο πολιτικός που με στοχοπροσήλωση υπηρέτησε τον ρεαλισμό και τον εκσυγχρονισμό του κράτους. Που επέλεξε συμμαχίες στρατηγικής σημασίας και έστρεψε τις επιλογές της Ελλάδας προς τη Δύση.

Τις πολλαπλές πτυχές της πολιτικής και του οράματός του -από τον ερχομό των προσφύγων έως το Κρητικό και Κυπριακό ζήτημα- αναλύουν στις «Ιστορίες» σημαντικοί ιστορικοί και ερευνητές, ενώ το φωτογραφικό υλικό βασίζεται στη μεγάλη συλλογή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών που φέρει το όνομά του στα Χανιά της Κρήτης.

Παράλληλα, στο ένθετο προδημοσιεύεται απόσπασμα από την επερχόμενη μετάφραση στα ελληνικά της βιογραφίας του πρώην πρεσβευτή Michael Llewellyn-Smith.

