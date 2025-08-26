Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη του Eurobasket και το πρωί της Τρίτης η αποστολή της Εθνικής πέταξε για την Κύπρο. Ο Βασίλης Σπανούλης και οι παίκτες του θα ταξιδέψουν για τη Λάρνακα και από εκεί οδικώς για τη Λεμεσό.

Λίγο πριν η ομάδα «πετάξει», ο Κώστας Σλούκας μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου και μεταξύ άλλων τόνισε ότι η γαλανόλευκη δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα στη θέση «1», αλλά αντιθέτως εκτίμησε πως το όποιο θέμα προκύπτει το δημιουργούν οι δημοσιογράφοι. Παράλληλα, επεσήμανε ότι το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα στηριχθεί στη μπασκετική συνέπειά της και την πίστη για διάκριση.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε ο Κώστας Σλούκας: «Είναι πολύ εύκολο να κατεβάζει και ο Γιάννης την μπάλα. Το πρόβλημα το δημιουργείτε εσείς, δεν νομίζω ότι υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα στον άσο. Το σημαντικό για εμάς είναι να φανούμε ανταγωνιστικοί και να διεκδικήσουμε τις πιθανότητες που έχουμε στο τουρνουά. Προπόνηση, κάτω το κεφάλι και πίστη. Το πιο σημαντικό είναι η συνέπεια. Το consistency. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα».

Φωτογραφίες από την αναχώρηση της Εθνικής για το Eurobasket

Η 12άδα της Εθνικής στο Eurobasket

Κώστας Σλούκας Τάιλερ Ντόρσεϊ Γιαννούλης Λαρεντζάκης Βασίλης Τολιόπουλος Δημήτρης Κατσίβελης Κώστας Παπανικολάου Παναγιώτης Καλαϊτζάκης Αλέξανδρος Σαμοντούροφ Θανάσης Αντετοκούνμπο Γιάννης Αντετοκούνμπο Ντίνος Μήτογλου Κώστας Αντετοκούνμπο

Ο όμιλος της Εθνικής στο Eurobasket