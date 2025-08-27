Δεν προβλέπεται νέος καύσωνας τις επόμενες μέρες σύμφωνα με την πρόβλεψη του πρώην διευθυντή της ΕΜΥ, Θοδωρή Κολυδά.

Ο κ. Κολυδάς επιβεβαιώνει τη μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, δεν θα έρθουν όμως ακραίες ζέστες. «Μην παρασύρεστε από εντυπωσιακούς τίτλους» αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του.

Η ανάρτηση

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

Την περασμένη εβδομάδα γράφτηκαν πολλά για «καύσωνα» στα τέλη του μήνα. Εμείς μιλήσαμε απλώς για μια μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, κάτι που τελικά επιβεβαιώνεται.

Στην αρχή του Σεπτεμβρίου η θερμοκρασία κινείται 4–6 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα, χωρίς όμως να μιλάμε για ακραίες ζέστες. Μην παρασύρεστε από εντυπωσιακούς τίτλους∙ εμείς σας παρουσιάζουμε πάντα τεκμηριωμένα στοιχεία.

Οι βροχοπτώσεις δυστυχώς δεν εμφανίζονται στον μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

ΕΜΥ: Ο καιρός τις επόμενες μέρες

Πέμπτη 28-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στη βόρεια Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 και τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 35 βαθμούς, ενώ στις Κυκλάδες, τις Σποράδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσει τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Παρασκευή 29-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 34 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Σάββατο 30-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Από το μεσημέρι στο βόρειο Ιόνιο και βαθμιαία στην Ήπειρο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν

βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και μόνο στα Δωδεκάνησσα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Κυριακή 31-08-2025

Στη δυτική και τη βόρεια χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βαθμιαία βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός από τις πρωινές ώρες στα δυτικά και από το απόγευμα στα βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στη Θεσσαλία. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι στα δυτικά και νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά και βόρεια.

Δευτέρα 01-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.