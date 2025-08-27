Ο καιρός θα είναι αίθριος σε όλη τη χώρα από το πρωί, με αρκετή ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι στα ηπειρωτικά ορεινά θα αναπτυχθούν διάσπαρτες νεφώσεις. Η αστάθεια θα είναι αρκετά περιορισμένη σε όλη τη χώρα και μόνο στην Πελοπόννησο, συγκεκριμένα στα ορεινά της Λακωνίας και της Μεσσηνίας, το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται λίγες τοπικές βροχές μικρής έκτασης και διάρκειας.

Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά και θα φτάσει το μεσημέρι έως 32 βαθμούς στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, αλλά και στο ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη, και μέχρι 34 στα δυτικά ηπειρωτικά, ενώ οι μέγιστες στις Κυκλάδες και τη βόρεια Κρήτη δεν θα ξεπεράσουν τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα πελάγη· στο Ιόνιο σε μέτριες εντάσεις 3-5 μποφόρ και στο Αιγαίο θα είναι ισχυροί, μέχρι 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια και γενικά αίθριος καιρός στο λεκανοπέδιο. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21-32 βαθμούς. Από βόρειες διευθύνσεις θα πνέουν οι άνεμοι στις γύρω θαλάσσιες περιοχές 3-5 μποφόρ, στα ανατολικά 6, και το βράδυ έως 7 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν καλές καιρικές συνθήκες, με λιακάδα στην πόλη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20-30 βαθμούς και οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί, ασθενείς· μέχρι το βράδυ θα στραφούν σε νότιους.

Την Πέμπτη θα επικρατήσει λιακάδα σε όλη τη χώρα και αίθριος καιρός, με τοπική συννεφιά στην Κρήτη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, με τις μέγιστες τιμές έως 32-34 βαθμούς στις περισσότερες περιοχές και έως 36 στη δυτική Ελλάδα. Από βόρειες διευθύνσεις θα πνέουν οι άνεμοι στα πελάγη: 3-4 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ θα παραμείνουν ισχυροί στο Αιγαίο, στα 5-7 μποφόρ.

Την Παρασκευή προβλέπονται καλοκαιρινές καιρικές συνθήκες, με τον ήλιο και τον αίθριο καιρό να κυριαρχούν στη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί το μεσημέρι κοντά στους 32-34 βαθμούς και έως 37 στα δυτικά. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα πνέουν μέχρι 6, πρόσκαιρα 7 μποφόρ, αλλά το βράδυ θα υποχωρήσουν σημαντικά.

Σύμφωνα με την πρόβλεψη της ΕΜΥ, Γενικά αίθριος θα είναι καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στη δυτική Κρήτη και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε στην Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φθάσει στα ηπειρωτικά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 32 με 33, στα νησιά του Ιονίου τους 31, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στη Μακεδονία.

Ανεμοι: Mεταβλητοί ασθενείς και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στη δυτική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και τη βόρεια Εύβοια και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, οπότε στην ανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 πρόσκαιρα 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στη δυτική Κρήτη, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 29 και στη νότια Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις έως 3 με 5 και στα ανατολικά 6 πρόσκαιρα 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για την Πέμπτη

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 31 με 33 βαθμούς και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.