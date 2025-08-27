Με επιτυχία στέφθηκε το ψηφιακό προλανσάρισμα της σειράς La Beauté της Louis Vuitton, που ακολούθησε την κυκλοφορία στην κινεζική αγορά. Στη συνέχεια, θα είναι διαθέσιμη από τις 29 Αυγούστου online και σε επιλεγμένα καταστήματα Louis Vuitton παγκοσμίως.

Ενώ οι μάρκες καλλυντικών αυξάνουν ή εξετάζουν το ενδεχόμενο αύξησης των τιμών λόγω των δασμών, η Louis Vuitton επαναπροσδιορίζει πλήρως την τιμή που μπορεί να πιάσει ένα πολυτελές κραγιόν.

Τι περιλαμβάνει η συλλογή της Louis Vuitton

Ο οίκος μόδας που ανήκει στον οίκο LVMH, συνεργάστηκε με τη διάσημη μακιγιέζ Pat McGrath – που επιμελείται εξάλλου τα looks για κάθε επίδειξη μόδας του οίκου- για να λανσάρει την πρώτη του συλλογή καλλυντικών, η οποία περιλαμβάνει 55 κραγιόν (ο αριθμός αντιστοιχεί στο λατινικό LV) και 10 lip balm στην τιμή των 160 δολαρίων το καθένα. Η συλλογή La Beauté περιλαμβάνει επίσης οκτώ παλέτες σκιών ματιών στην τιμή των 250 δολαρίων η καθεμία.

Η σειρά έχει όλα τα χαρακτηριστικά της πολυτέλειας, ενσωματώνοντας στοιχεία από τα μοτίβα Monogram και Damier του οίκου μόδας στη συσκευασία που δημιούργησε ο βιομηχανικός σχεδιαστής Konstantin Grcic, γνωστός για τα έπιπλα που σχεδιάζει.

Την κολεξιόν make up συμπληρώνει μια σειρά από μικρά δερμάτινα είδη για αποθήκευση και μεταφορά των προϊόντων, όπως μικρά μπαούλα και θήκες κραγιόν που παραπέμπουν στα αντίστοιχα προϊόντα που λάνσαρε ο οίκος το 1854 – ένας τομέας που η Louis Vuitton γνωρίζει καλύτερα ίσως από κάθε άλλο οίκο.

Υπάρχει αγορά;

«Η αλήθεια είναι πως όχι, δεν υφίσταται, για ένα κραγιόν που κοστίζει 160 δολάρια», επισήμανε στο Yahoo Finance η Pauline Brown, πρώην πρόεδρος της LVMH στη Βόρεια Αμερική. «Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό ήταν ένα στρατηγικό βήμα για να προσπαθήσουν να ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά και το προβάδισμά τους… Νομίζω ότι είναι πολύ πρόωρο να υπονοήσουμε ότι αυτό θα είναι επιτυχία για την LVMH».

Η Hermès, ευρέως γνωστή για την τσάντα Birkin, κατείχε προηγουμένως την κορυφή της αγοράς καλλυντικών με το κραγιόν της αξίας 85 δολαρίων. Οι Tom Ford και Chanel έχουν επίσης ένα μερίδιο σε αυτήν την αγορά, με τα πιο συνηθισμένα κραγιόν τους να κοστίζουν 65 και 50 δολάρια, αντίστοιχα.

Ακόμη και τα ανταλλακτικά της Louis Vuitton — 69 δολάρια για τα κραγιόν της και 92 δολάρια για τις παλέτες σκιών ματιών — σε μια κίνηση που προάγει την κυκλικότητα των προϊόντων, εξακολουθούν να είναι πιο ακριβά από τα ολοκαίνουργια κραγιόν ορισμένων ανταγωνιστών. Ο ίδιος ο οίκος υποστηρίζει ότι η τολμηρή στρατηγική τιμολόγησης στοχεύει στους πιο εύπορους και πιο φιλόδοξους πιθανούς πελάτες.

«Η στρατηγική της Vuitton επικεντρώνεται στην παροχή πάντα του πιο εξελιγμένου και ποιοτικού προϊόντος, ώστε να διατηρήσει τον πιο σημαντικό πελάτη και να προσελκύσει και άλλους από το ανώτερο τμήμα της αγοράς», σύμφωνα και με τη Cécile Cabanis, CFO της LVMH.

Η Cabanis πρόσθεσε ότι το άλλο μέρος της στρατηγικής είναι «να συνεχιστεί η δημοφιλία και η αναγνώρισή της από τη νεότερη γενιά, και αυτό δεν αφορά το downtrading ή την παραγωγή φθηνών προϊόντων, αλλά τη χρήση της δύναμης πυρός, του DNA και της επιθυμητότητας της Vuitton και την… αντιγραφή της σε πιο προσιτές κατηγορίες».

Premium δοκιμασία

Η κυκλοφορία καλλυντικών premium -και της Louis Vuitton- αναμένεται πως θα δοκιμαστεί, καθώς οι μάρκες πολυτελείας συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν επιβράδυνση στη ζήτηση και οι πελάτες έχουν αντιδράσει στις υψηλότερες τιμές.

Στο πιο πρόσφατο τρίμηνο, η LVMH ανέφερε ένα ακόμη τρίμηνο μειούμενων πωλήσεων, με επικεφαλής τον κλάδο της μόδας και των δερμάτινων ειδών. Ωστόσο, η Sephora προσέφερε μια θετική εξέλιξη και κέρδισε μερίδιο εν μέσω αυξανόμενου ανταγωνισμού. Η LVMH πρόσφατα προχώρησε σε αναδιάρθρωση και μείωσε το 10% του εργατικού της δυναμικού.

Ωστόσο, οι δασμοί από την κυβέρνηση Τραμπ δημιουργούν μια ακόμη δοκιμασία, καθώς συμπιέζουν τα περιθώρια κέρδους πολλών εμπορικών σημάτων ομορφιάς σε όλα τα τμήματα της αγοράς, σύμφωνα και με τους Financial Times.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Elf Beauty, γνωστή για την προσιτή τιμή της, μόλις αύξησε τις τιμές για τρίτη φορά στην ιστορία της, αυτή τη φορά κατά 1 δολάριο σε όλο το χαρτοφυλάκιό της. Με τη σειρά τους και τα στελέχη της Estée Lauder δήλωσαν επίσης ότι άρχισαν να προσαρμόζουν τις τιμές μετά την ανακοίνωση των κερδών της εταιρείας.

«Πιστεύω ότι θα υπάρξουν περισσότερες τιμές στην κατηγορία ομορφιάς στις ΗΠΑ τους επόμενους 12 μήνες», σχολίασε και ο αναλυτής έρευνας της Citi, Filippo Falorni. «Νομίζω ότι οι εταιρείες θα είναι κάπως επιλεκτικές όσον αφορά το πόσο θα αυξήσουν τις τιμές, δεδομένου ότι το καταναλωτικό περιβάλλον παραμένει λίγο ασταθές με την πιθανότητα να μειωθεί η τιμή τους σε μαζική αγορά».

Κατά το πρώτο τρίμηνο, τα στοιχεία της Circana έδειξαν ότι τα έσοδα από τις πωλήσεις προϊόντων ομορφιάς υψηλής ποιότητας στις ΗΠΑ παρέμειναν αμετάβλητα σε ετήσια βάση, ενώ οι πωλήσεις καλλυντικών μαζικής αγοράς αυξήθηκαν κατά 3%.

Και η άλλη άποψη

Να ταρακουνήσει την αγορά φιλοδοξεί ο γαλλικός οίκος πολυτέλειας. Και δεν θα είναι η πρώτη φορά. η Louis Vuitton έχει ένα εξαιρετικό ιστορικό σε εισόδους σε νέες κατηγορίες, όπως τα κοσμήματα και τα αρώματα, σύμφωνα και με όσα τονίζει ο Erwan Rambourg, αναλυτής της HSBC και πρώην στέλεχος της Cartier.

Όταν ο οίκος λάνσαρε αρώματα το 2016, «ήταν η εξαίρεση στον κανόνα. Ο τρόπος που το έκαναν -πουλώντας μόνο στα καταστήματα Vuitton, με όμορφη συσκευασία με την υπογραφή του Frank Gehry, με τις δημιουργίες του Jacques Cavallier-Belletrud- απέδωσε».

